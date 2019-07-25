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Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Alan, Halk Bankası'nı ziyaret etti

5 dakika önce

S.S. 19. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ve beraberindeki heyet; Halk Bankası Bölge Koordinatörlüğü'ne atanan Hakan Yılmaz Kefkir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Alan, Halk Bankası'nı ziyaret etti, System.String[]
S.S. 19. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ve beraberindeki heyet; Halk Bankası Bölge Koordinatörlüğü'ne atanan Hakan Yılmaz Kefkir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Alan yaptığı açıklamada Kefkir'e yeni görevinde başarılar dileyerek; "Kayseri Halk Bankası Bölge Koordinatörlüğüne hemşehrimiz Hakan Yılmaz Kefkir atandı. Önceki koordinatör Süleyman Kayhan Konya Ticari Şubede görevlendirildi. Kayseri Halkbank Merkez Şube Müdürü Tuncay Koramaz Malatya Bölge Koordinatörlüğü görevine atandı. Kayseri Halkbank Merkez Şubemize Adana Müdürü Coşkun Buhsen atandı.Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak Merkez Şube Müdürümüze hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yeni görevlerinde başarılar dilerim. dedi. - KAYSERİ
Halk Bankası, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:40 Kaynak: İHA
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