Esnaf ve Sanatkarlar Odasından korona mağduru 3 bin esnafa yardım paketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esnaf ve Sanatkarlar Odasından korona mağduru 3 bin esnafa yardım paketi - Son Dakika

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından korona mağduru 3 bin esnafa yardım paketi

6 saat önce

Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini geçici süreliğine kapatan 3 bin esnafa kuru gıda desteğinde bulunuyor.

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından korona mağduru 3 bin esnafa yardım paketi, System.String[]

Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini geçici süreliğine kapatan 3 bin esnafa kuru gıda desteğinde bulunuyor.


Muş'ta korona virüs nedeniyle işyerlerine geçici süreyle çalıştırma kısıtlaması getirilen esnafa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından yardım yapılıyor. İçerisinde kuru gıda ürünlerinin yer aldığı paketler, odaya kayıtlı esnafın evlerine kadar teslim ediliyor.


Yapılan yardımla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Demirtükoğlu, korona virüs salgını dolayısıyla maddi anlamda zor durumda olan, iş yerleri kapalı oda üyelerine destek olduklarını söyledi.


Oda olarak her yıl ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıtıklarını ancak tüm dünyada yaşanan korona virüs nedeniyle Muş'ta 3 bin esnaf yaklaşık 1,5 aydan beri iş yerini kapatmak zorunda kıldığı için bu yıl esnaflara gıda yardımı yaptıklarını belirten Başkan Demirtürkoğlu, "Korona virüs nedeniyle bir pandemi yaşandı. Bundan dolayı kapatılan çok sayıda iş yerlerimiz var. Tabi bunların 1,5 aydır dükkanları kitli ve mağdur olan esnaflarımızdır. Bunların çocukları var mutlaka tencerelerinin kaynaması lazım. Bunları düşünerek hem ramazan vesilesiyle hem de Kovid-19 nedeniyle yaptığımız gıda paketleri araçlarla odamıza kayıtlı 3 bin esnafımıza görevlilerimiz tarafından dağıtılmaya devam ediyor. Bu kendi bütçemizin kaynaklarıyla yapılan yardımlardır. Üyelerimizden almış olduğumuz aylıklardan tasarruf ederek bu yardımları gerçekleştiriyoruz. Farklı yerlerden kaynak almadan tamamen odamızın gelirinden aldığımız ürünlerdir" dedi.


Sanayi sitesinde berberlik yapan ve yaklaşık 2 aya yakın bir zamandır iş yerinin kapalı olduğunu ifade eden Bayram Koçmen ise "Bu korona virüsten dolayı yaklaşık 2 aydır iş yerimi kapalı. Sağ olsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Demirtürkoğlu yardımda bulundu. Yardım kolisi evimize kadar geldi. Teşekkür ederim" diye konuştu. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 12:11 Kaynak: İHA


Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar         
17:51
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi         
17:47
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
17:27
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü         
17:26
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor         
17:17
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti         
17:13
Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı         
17:08
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil         
17:01
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı         
16:54
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi         
16:50
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik         
16:47
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor         
16:44
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu         
16:43
Motorine 7 kuruş indirim geldi Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:36
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek         
16:35
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek         
16:35
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı         
16:08
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı         
16:06
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL         
16:05
Ünlü futbolcu Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu Ünlü futbolcu Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu         
16:03
Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar         
16:02
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem         
15:57
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı         
15:38
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı         
15:36
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz         
15:35
Gecekondu milyoneri Dev Patel, doğum gününü sevgilisiyle parkta sarmaş dolaş kutladı Gecekondu milyoneri Dev Patel, doğum gününü sevgilisiyle parkta sarmaş dolaş kutladı         
15:24
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor         
15:23
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı         
15:20
"Komando dede" olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi         
15:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 18:31:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnaf ve Sanatkarlar Odasından korona mağduru 3 bin esnafa yardım paketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]