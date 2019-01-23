Esnaf ve Sanatkarlara 200 Bin Liraya Kadar Kredi Desteği

Esnaf ve Sanatkarlara yıllık yüzde 5 faizle 200 bin liraya kadar kredi desteği verileceği bildirildi.

Esnaf ve Sanatkarlara yıllık yüzde 5 faizle 200 bin liraya kadar kredi desteği verileceği bildirildi.



Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaf için bu yıl devlet bütçesinden ayrılan paranın iyi bir destek olduğunu belirtti.



Yıllık yüzde 5 faizle 200 bin liraya kadar esnaf ve sanatkarlara kefalet ettikleri aktaran Kalkan, alınan kredilere bir veya 3 aylık dönemlerde ödeme planları yapıldığını kaydetti.



Kalkan, hükümetin 2019'da esnaf ve sanatkarlara büyük bir destek verdiğine dikkati çekerek "Esnafa fevkalade destek sağlandı. Biz de burada elimizden geldiği kadar esnafa yardımcı oluyoruz. Onları bekletmeyi sevmiyoruz ve bu parayı bir an önce esnafımıza kullandırmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Bu sistem dünyanın hiç bir yerinde yok"



Kredilerin bazı şartları olduğuna değinen Kalkan, şunları kaydetti:



"Kefil, kefalet, ipotek gibi şartlar var. Bunları yerine getiren, kredi sicili düzgün olan bütün esnaflarımız bu desteklerden istifade edebilir. Kooperatiflerin kredi sınırları ilçe sınırları demektir. Değişik ilçelerden gelip burada kredi kullanmak isteyenler de çıkıyor böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Ancak biz sadece merkez ilçe sınırları içindeki esnaflarımıza kefalet ediyoruz. Her kooperatif kendi ilçe sınırlarından sorumlu. Bu paralar devletin parası tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Dolayısıyla alınan bu kredilerin zamanında ödenmesi ve ödenen paraların tekrar diğer esnaflara verilmesi için iyi bir sistem. Bu sistem dünyanın hiç bir yerinde yok, böyle bir sistemi zora sokmak esnaf olarak bizim elimizi ayağımızı bağlar. Bu uygulamayı iyi kullanmamız gerekiyor."



Kalkan, esnaf ve sanatkarlara verilen kredilerin faizlerinin geçmiş dönemlere nazaran daha makul olduğunu vurgulayarak tüm Türkiye'de 2019 yılında bütçeden 22 milyar lira esnafa kredi desteği ayrıldığını sözlerine ekledi.

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