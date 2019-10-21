Esnaf ve Sanatkarlara faiz indirim müjdesi

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı, TESKOMB Denetim Kurulu Ali Evren Halk Bankasından kullandırılan kooperatif kredilerinde yıllık yüzde2 olan banka komisyonunun 100 bin TL'ye kadar yüzde 0, 100 bin TL üzerindeki tutarlar için ise yüzde 1 faiz uygulanacağını söyledi.



Başkan Evren, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından Antalya'da gerçekleştirilen İstişare ve Eğitim Seminerini değerlendirdi. Evren, Antalya'daki toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, TESKOMB Genel Başkanı A. Kadir Akgül, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve yardımcılarının da katıldığını söyledi.



Toplantı ile ilgili konuşan Evren, "Alın terimiz bu bayrağın göklerde dalgalanması için. Barış Pınarı Harekatına Esnaftan Tam Destek pankartı açılarak ülkemizin birlik ve beraberlik vurgusu yapılmıştır. Toplantıda piyasaların kırgınlığının giderilmesi, esnaf ve sanatkarların kalkınması, teknolojik imkanlardan faydalanması için daha fazla ve düşük faizli kredi verilmesi faiz oranlarının indirilmesi için yapmış olduğumuz söylemlere karşın Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan esnaf ve sanatkara kullandırılan krediler ilgili müjde geldi. Sayın Pekcan'ın açıklamalarına göre esnaf sanatkara kullandırılan kooperatif kredilerinde yapılan iyileştirmeler ile kredi vadeleri 5 yıla çıkarılırken, ödeme vadeleri 3 ve 6 aylık periyotlara yükseltildi. Halk Bankasından kullandırılan kooperatif kredilerinde yıllık yüzde 2 olan banka komisyonu 100 bine kadar yüzde 0, 100 bin üzerindeki tutarlar için yüzde 1 olarak uygulanacak. Ayrıca yeni yılda esnaf ve sanatkar için uygulanacak istihdam kredi için yeni çalışma yapılacağını dile getirdi. Faizin indirilmesine katkı sunan Ticaret bakanı Sayın Ruhsan Pekcan ve TESKOMB Genel Başkanı Sayın A.Kadir Akgül'e teşekkür ederim" diye konuştu. - MALATYA