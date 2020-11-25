Esnaf ve sanatkarlara yapılandırma imkanı - Son Dakika

Esnaf ve sanatkarlara yapılandırma imkanı

25.11.2020 14:10
Esnaf ve sanatkarlara yapılandırma imkanı, System.String[]

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu başvurusu üzerine Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile 23 Banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalandığını belirterek, 23 banka ve 30 finans kuruluş ile ticari borçların yeniden yapılandırılması...

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu başvurusu üzerine Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile 23 Banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalandığını belirterek, 23 banka ve 30 finans kuruluş ile ticari borçların yeniden yapılandırılması hakkında açıklamalarda bulundu.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, anlaşma detayları hakkında bilgi vererek, "Yapılandırma dönemine ilişkin en uzun vade 24 ay olabilecek, vade sayısı, esnaf ve sanatkarımızın talebine ve ödeme imkanına göre ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından belirlenecek. En fazla 12 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönem verilebilecek, ödemesiz döneme ilgili banka veya finans kuruluşu karar verecek. Faiz oranı, esnaf ve sanatkarımızın talebine göre sabit veya değişken olabilecek. Banka veya finansman kuruluşu, yapılandırılan tutarın yüzde 1'ine kadar komisyon alabilecek. Tüm yeniden yapılandırma işlemleri Türk Lirası olarak gerçekleştirilecek, döviz bazında yapılandırma yapılmayacak. Yapılandırılan tutarın en az yüzde 10'unun ödenmesi ve taksitlerin ödeme süresinin geciktirilmemesi koşuluyla kalan tutar için bir kez daha ödeme planı revize edilebilecek. Revize işlemi en fazla iki kez yapılabilecek, revize edilmiş vade, toplamda 72 ayı geçemeyecek. Bankalara ve/veya finansman kuruluşlarına borcu olan esnaf ve sanatkarlarımız, yeniden yapılandırma için en fazla borcun olduğu banka veya finansman kuruluşuna başvuru yapacak" dedi.

Banka ve finans kuruluşlarına olan borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili detaylı bilgilerin borçlu olunan banka veya finans kuruluşundan alınabileceğine dikkat çeken Dere, "En fazla borç bulunan banka veya finans kuruluşunun başvuruyu kabul etmemesi halinde borç tutarı açısından ikinci sıradaki banka veya finans kuruluşuna başvuru yapılabilecek, 3 banka veya finans kuruluşundan 2'sinin başvuruyu kabul etmemesi halinde yapılandırma yapılamayacak. Esnaf ve sanatkarımızın, yapılandırma başvurusundan önce herhangi bir banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu; Satış günü alınmış olması, İhalenin feshi davasının devam ediyor olması, Borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, Tasarrufun iptali davasının devam ediyor olması, şeklinde kararlar alınmış olması, yeniden yapılandırma başvurusu yapmaya engel değildir. Başvuru yapılan banka veya finans kuruluşu, söz konusu işlemlerden feragat edebilir veya başvuruyu kabul etmeyebilir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Esnaf ve sanatkarlara yapılandırma imkanı

Türkiye, Finans, Banka, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esnaf ve sanatkarlara yapılandırma imkanı - Son Dakika


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