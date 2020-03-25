Esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelenecek - Son Dakika

Esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelenecek

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, korona virüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelenecek.

Esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelenecek, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, korona virüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Covid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarların kullandığı düşük faizli kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Söz konusu karara göre, korona virüs salgını nedeniyle işleri ve ya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan, 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek.

İŞÇİ ÇIKARMAMA TAAHHÜTÜ ALINACAK

Kararda, kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler öteleneceği ve karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacağı yer aldı.

Buna göre, çalışan çıkardığı tespit edilen esnaf ve sanatkarlar ise erteleme kapsamından çıkarılacak. Ayrıca, borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde banka tarafından erteleme süresince de düşük faizli kredi açılabilecek ve erteleme kapsamında borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak. Ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

(Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:35 Kaynak: İHA

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