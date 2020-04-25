Esnaf ve vatandaşlar için önemli kararlar - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Esnaf ve vatandaşlar için önemli kararlar - Son Dakika

Esnaf ve vatandaşlar için önemli kararlar

14 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde olağanüstü toplanan belediye meclisin gündeminde su indirimi, belediyeye ait kapalı iş yerlerinden kira alınmaması gibi konular karara bağlandı.

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Kütahya'nın Emet ilçesinde olağanüstü toplanan belediye meclisin gündeminde su indirimi, belediyeye ait kapalı iş yerlerinden kira alınmaması gibi konular karara bağlandı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi salgını nedeniyle belediye meclis toplantıları 3 ay ertelenmişti. Emet Belediye Meclisi (Covid-19) salgınından etkilen esnaf ve vatandaşlara katkı sağlamak adına olağanüstü toplanarak önemli kararlar aldı.


Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi salgınında esanflarımızın ve halkımıza katkı sağlamak için bir dizi kararlar aldık. Kanunların bizlere verdiği yetkileri kullanarak, Nisan Mayıs ve Haziran aylarında aylık su tüketimlerinde 10 metreküpe kadar yüzde 50 indirim uyguladık. İnşallah sona ermesi en büyük temennimiz ama sürecin uzaması halinde indirim devam edecek. Belediye kiracı esnaflarımızdan faaliyetleri geçici durdurulanlar için daha önce 3 ay kira öteleme kararı almıştık. Yayınlanan genelgeler doğrultusunda bu esnaflarımızdan kapalı bulundukları süreç içerisinde kira almayacağız. 3 aylık su faturalarını da 3 ay öteleyeceğiz. Bunun dışında gerek esnaflarımız gerekse vatandaşlarımız için bir takım desteklerimiz devam edecektir. Hizmet ağımızı da geliştirerek araç eksiklerimizi de hızla gideriyoruz. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun.Mübarek Ramazan ayının ilk gününde bir araya gelerek, halkımız ve esnaflarımız için alınan kararlara katkılarından dolayı tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum"dedi.


Emet belediye meclisinde bugün salgınla mücadele dışında da bir takım kararlar alındı. Alınan karar kapsamında Emet belediyesi araç ekipmanını artırıyor. Alınan kara doğrultusunda halkın hizmetine sunulmak üzere,vakumlu kompakt yol süpürme aracı, kepçe, traktör, itfaiye aracı ve çöp toplama aracı alınacak.


Mecliste yapılan seçimlerde ise İmar Komisyonuna Yasin Yılmaz, Ali Narşap, İsmail Hakkı Kurt, İsmail Şengül,


Plan ve Bütçe Komisyonuna Mehmet Düz, Ramazan Sezer, Murat Uyanık ve Ramazan Altınsoy seçildiler. - KÜTAHYA

Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 12:15 Kaynak: İHA

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