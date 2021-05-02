Esnaf ve vatandaşlar sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika

Esnaf ve vatandaşlar sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

02.05.2021 14:30

Esnaf ve vatandaşlar sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı Korona virüs tedbirleri kapsamında, 81 ilde uygulanan 17 günlük tam kapanma kısıtlaması sonrası Diyarbakır'da sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan esnaf ve vatandaşlar belirlenen yerlerde kaplarda yemek, su, süt ve et bıraktı.

Esnaf ve vatandaşlar sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

DİYARBAKIR - Korona virüs tedbirleri kapsamında, 81 ilde uygulanan 17 günlük tam kapanma kısıtlaması sonrası Diyarbakır'da sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan esnaf ve vatandaşlar belirlenen yerlerde kaplarda yemek, su, süt ve et bıraktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma kısıtlamasında Diyarbakır esnafı sokak hayvanlarını unutmadı. Bakkal işleten esnaf Yakup Önalan, et, süt, mama ellerinde ne varsa israf etmeden çöpe atmak yerine hayvanlara vermeleri konusunda çağrı yaptı. Önalan, "Zaten pandemi dönemindeyiz, elimizden geldikçe hayvanlara yardım etmemiz gerekiyor. Elimizdeki poşetleri evimizdeki yiyecekleri ya da yemekleri çöpe atmayıp, hayvanlara kaplarda bıraksak en azından bir nebze de olsa insanlık vazifemizi yapmış oluruz. İnsanlarında buna duyarlı olması gerekiyor çevremizdeki hayvanlara yardımseverliğimizi göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hayvanların şekilleri, görünüşleri bellidir. Birbirleriyle kavga edip tartışıyorlar. Biz insanız Allah'u Teala bize dil, konuşma vermiş birbirimizle konuşalım anlaşalım. Onlarda böyle bir şey yok, onların yapmacık olmadığını anlıyoruz, insanların da hayvanlar gibi yapmacık davranmadığını gönülden istiyorum" dedi.

Vatandaşlardan Kemal Dursun ise pandemi döneminde lokantalar kapalı olduğu için sokak hayvanlarının aç kaldığını ve herkesin buna duyarlı olması gerektiğini kaydetti. Dursun, "Onlara yem, su, süt hatta imkanları olan evde ekmek, su, et pilav ya da makarna yapıp hayvanlara vermelidir. Dünya bizim ortak alanımızdır, o yüzden hayvanların haklarını savunmamız gerekiyor. Toplum olarak insanlar içinde aynı şeyi düşünüyorum fakir, gariban, evsiz kalanları hepimiz eşitiz. Birbirimizden üstünlüğümüz yok ben yetkililere belediyelere çağrı da bulunmak istiyorum. Herkesten rica ediyorum ellerini taşın altına koymalarını istiyorum. İnsanlardan ricam hatta sokakta kalmışlara yardımcı olun hayattan istediğim budur kendim için değil. Hem devlet ve insan olarak elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız kimin elinden ne geliyorsa onu yapması lazım pandemi dönemindeyiz. Her yer kapalı çöpte de fazla bir şey bulunmuyor caddeler de esnaf arkadaşlar var onlarda ellerinden geldiği kadar veriyor şuan onlar kapalı olduğu için hiçbir şey bulamıyorlar yani sokakta aç geziyorlar onlarda bizim gibi yavrularını besliyorlar insanlara çağrım duyarlı olsunlar" diye konuştu.

Esnaf ve vatandaşlar sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
Esnaf ve vatandaşlar sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
Esnaf ve vatandaşlar sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
Esnaf ve vatandaşlar sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
Esnaf ve vatandaşlar sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Koronavirüs, Diyarbakır, Pandemi, Esnaf, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Esnaf ve vatandaşlar sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika


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