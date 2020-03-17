Esnaf yasağa uydu - Son Dakika
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Esnaf yasağa uydu

6 saat önce

Adana'da korona virüsü nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni tedbirlere esnaf uyarak kahvehane ve benzeri yerleri açmayıp, kararı destekledi.

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Adana'da korona virüsü nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni tedbirlere esnaf uyarak kahvehane ve benzeri yerleri açmayıp, kararı destekledi.


81 il valiliğine "Korona Virüs (Kovid-19) Tedbirleri" konulu ek bir genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, AVM ve lokantalar hariç tüm mekanların kapatılmasına yönelik yeni tedbirleri dün gece 00.00 itibarıyla uygulamaya başladı. Bu tedbirler kapsamında tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Bu kapsamda bugün vatandaş karara uyarak iş yerlerini açmadı.


Bazı kahvehane sahipleri bunu fırsat bilerek kahvehanelerinde temizlik yaptı. Bir esnaf kararın doğru olduğunu ancak toplu taşıma araçları ve benzeri şeylerinde hastalığı yayabileceğini onlarında iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Başka bir esnaf ise devletin milletin sağlığı için bu kararı aldığını kendilerinin de bu karara uymak zorunda olduğunu belirterek, "Kararı eleştirmenin hiçbir anlamı yok. Devlet bu kararı bizim için, çocuğumuz için torunumuz için aldı. Bu nedenle bu yasağa uymalıyız. İş yerleri kapatıyoruz zor oluyor ama mecburuz bunu yapmaya" diye konuştu. - ADANA

İçişleri Bakanlığı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:58 Kaynak: İHA
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