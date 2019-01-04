Son Dakika Haberleri: Esnaf Yeni Destek Paketini Bekliyor"

Esnaf Yeni Destek Paketini Bekliyor"

2 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2 milyona yakın esnaf ve sanatkarın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın üzerinde çalışıldığını açıkladığı yeni destek paketini beklediğini bildirdi.

Esnaf Yeni Destek Paketini Bekliyor
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2 milyona yakın esnaf ve sanatkarın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın üzerinde çalışıldığını açıkladığı yeni destek paketini beklediğini bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, perakende sektörünü düzenleyen yasanın güncellenmesi ve Bağ-Kur'lunun prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesi başta olmak üzere birçok konuda iyileştirme istediklerini ifade etti.

2 milyona yakın esnaf ve sanatkarın büyük bir heyecanla, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu yeni destek paketini beklediğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"İş yeri kiralarında stopaj uygulamasının kaldırılması, çıraklıkta geçen sürelerin emekliliğe sayılması, sıfır faizli can suyu kredisi verilmesi, sicil affı çıkarılması ve korsan taşımacılıkla mücadele gibi önemli konuların bu pakete girmesini bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:18 Kaynak: AA

Türkiye, Berat Albayrak, Palandöken, Ekonomi
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