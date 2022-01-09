Esnaf yeniden Bilgit'le "yola devam" dedi - Son Dakika

Esnaf yeniden Bilgit'le "yola devam" dedi

BURSA Yenişehir Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odasında yapılan başkanlık seçimlerine tek aday olarak katılan Fahrettin Bilgit, üyelerin desteği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekilliği, Yenişehir Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Yenişehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevlerinde bulunan Fahrettin Bilgit, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan seçimlerde yeniden başkan seçildi. Yenişehir Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerine Belediye Başkanı Davut Aydın, siyasi parti ilçe başkanları, STK oda ve kooperatif başkanları ile üyeler katıldı.

Başkanlığa yeniden seçilen Fahrettin Bilgit, "Bu önümüzdeki dönemde küçük işletmelerin ticaretlerinin çok zor olduğu bir döneme giriyoruz. Bu sürecin içinden esnaf ve sanatkarlar olarak başarılı bir şekilde çıkacağımıza inancımız tamdır. Mücadele ruhumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Esnaflarımızın her zaman yanında yer aldık. Bu yeni dönemde de onlara nasıl katkı sağlayacağız onun derdindeyiz. Seçime katılan bütün üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.