İstanbul'da güpegündüz yaşanan bir olay pes dedirtti. Bir esnaf, dükkanından hırsızlık yaptığını iddia ettiği kişiyi dışarı çıkarıp dövmeye başladı.
Sokak ortasında yere yatırdığı adamı tekme tokat döven esnafı sakinleştirmek kolay olmadı. Esnaf, acımasızca saldırdığı adama küfürler de savururken, çevreden geçen vatandaşlar olaya müdahale etti.
Vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. Olayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
Son Dakika › İstanbul › Esnaf, yere yatırdığı kişiyi acımasızca dövdü - Son Dakika
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