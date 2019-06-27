Son Dakika Haberleri: Esnafa 3 yılda 100 milyon liraya yakın iş hacmi
Son Dakika Ekonomi Haber

Esnafa 3 yılda 100 milyon liraya yakın iş hacmi

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım ve federasyon üyesi çarşı başkanları, Bursa'da ticaretin kalbinin attığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne yönelik çalışmalarından dolayı BTSO'ya teşekkür etti.

Esnafa 3 yılda 100 milyon liraya yakın iş hacmi, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım ve federasyon üyesi çarşı başkanları, Bursa'da ticaretin kalbinin attığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne yönelik çalışmalarından dolayı BTSO'ya teşekkür etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:28 
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evinin balkonunda ölü bulunan ayakkabı boyacısı maganda kurbanı çıktı Umumi tuvalet zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:31:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esnafa 3 yılda 100 milyon liraya yakın iş hacmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]