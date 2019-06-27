Esnafa 3 yılda 100 milyon liraya yakın iş hacmi

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım ve federasyon üyesi çarşı başkanları, Bursa'da ticaretin kalbinin attığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne yönelik çalışmalarından dolayı BTSO'ya teşekkür etti.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:28
Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım ve federasyon üyesi çarşı başkanları, Bursa'da ticaretin kalbinin attığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne yönelik çalışmalarından dolayı BTSO'ya teşekkür etti.
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