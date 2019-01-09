Son Dakika Haberleri: Esnafa 8 Milyon Lira Kredi

Esnafa 8 Milyon Lira Kredi

1 saat önce

Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, 2018 yılında ilçede esnafa 8 milyon 317 bin 500 lira kredi kullandırıldığını belirtti.

Esnafa 8 Milyon Lira Kredi, System.String[]
Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, 2018 yılında ilçede esnafa 8 milyon 317 bin 500 lira kredi kullandırıldığını belirtti.

Büyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 sonu itibari ile 116 esnafın Kooperatiften kredi kullandığını söyledi.

Her zaman Havza esnafının yanında olduklarını vurgulayan Büyük, şunları kaydetti:

" 2018 yılında ilçede esnafa 8 milyon 317 bin 500 lira kredi kullandırdık. Şu an Samsun sıralamasında 7. sırada yer alan kooperatifimizin 5. sıraya çıkması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sıralamada yükselmek esnafımıza daha büyük limitlerde kredi verebilmemizin önünü açacaktır. Çevre ilçelerimizi de baz alarak daha üst düzeyde, bölgede söz sahibi olmak ve üyelerine gerçek ve hak ettiği manada destek olabilmek adına gerekli plan ve programlarımızı yaptık. Kooperatiften üyelerimiz 15 bin ila 100 bin lira arasında kredi kullanabilmektedir. Bu süreçte bizlere destek veren herkese teşekkür ederim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Havza, Güncel
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