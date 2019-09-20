Son Dakika Haberleri: "Esnafa bedelli askerlik ücretinde indirim yapılmalı"
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"Esnafa bedelli askerlik ücretinde indirim yapılmalı"

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafa, çırak ve kalfalarla birlikte meslek lisesi mezunlarına, bedelli askerlik için ödeyecekleri ücrette indirim yapılmalı. Bu sayede hem esnafımız zorlanmaz hem de mesleki eğitime yönelim artar.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafa, çırak ve kalfalarla birlikte meslek lisesi mezunlarına, bedelli askerlik için ödeyecekleri ücrette indirim yapılmalı. Bu sayede hem esnafımız zorlanmaz hem de mesleki eğitime yönelim artar." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bedelli askerliğin kalıcı olmasının hem Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hem de iş piyasası için olumlu etkileri bulunduğuna dikkati çekti.

Esnafa, çırak ve kalfalarla birlikte meslek lisesi mezunlarına, bedelli askerlik için ödeyecekleri ücrette indirim yapılmasını isteyen Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu sayede hem esnafımız zorlanmaz hem de mesleki eğitime yönelim artar. Böylece esnaf ve sanatkarımız çırak bulmakta zorlanmaz, ekonomik kalkınmamız hızlanır. Hiçbir iş yeri 6 ay süreyle çırak ve kalfa almadan işini yürütemez."

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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