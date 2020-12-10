Esnafa destek çağrısı - Son Dakika

Esnafa destek çağrısı

10.12.2020 14:50
Esnafa destek çağrısı, System.String[]

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, Düzce Lokantacılar Odası Başkanı Atilla Şişman, pandemi sürecinde lokantaların ve kafeteryaların kapatıldığını belirterek, gel-al ve paket servislerinde yerel işletmelerin tercih edilmesini istedi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, Düzce Lokantacılar Odası Başkanı Atilla Şişman, pandemi sürecinde lokantaların ve kafeteryaların kapatıldığını belirterek, gel-al ve paket servislerinde yerel işletmelerin tercih edilmesini istedi.

Şişman, korona virüs pandemisi sürecinde en çok yeme-içme sektörünün mağduriyet yaşadığını kaydetti. Pandemi kısıtlamaları kapsamında lokanta ve kafeteryaların kapatıldığını, sadece gel-al ve paket servisinin yapılabildiğini anlatan Şişman, "Bu süreçte esnafımızın mağduriyetlerinin kısmen de olsa giderilebilmesi için kısıtlama günlerinde çalışma izin belgelerini ücretsiz verdik. Oda olarak üyelerimize yasal çerçevede verilebilecek her türlü desteği vermekteyiz. İl Hıfzıssıhha Kurulu ve yetkili mercilerle sürekli istişare halindeyiz. Üyelerimizin bu zor süreci daha az mağduriyetle atlatabilmeleri için çabalıyoruz" dedi.

Şişman, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Çok zor bir süreçten geçiyoruz, on binlerce çalışanımız bu süreçte işsiz kaldı işletmelerimizin yarısından fazlası kapalı, en azından paket servisi ile ayakta kalmaya çalışan esnafımıza sahip çıkalım. Gelin alışverişinizi size en yakın yerel esnaftan yapın. Çünkü yerel esnaftan alışveriş ekonomiye can vermek demektir. Çünkü küçük esnaf bizi biz yapan milli ve yerli değerlerimize sahip çıkandır. Yerel esnaftan alışveriş demek paranın ülke ekonomisinde kalması, ilimizin kalkınması demektir. Gün birlik günü, gün esnafa sahip çıkma günüdür" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Esnafa destek çağrısı

Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Yönetim Kurulu, Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esnafa destek çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Azerbaycan'ın zafer kutlamalarında dikkat çeken afiş! Ermeni tank ve araçlarının plakaları yer aldı Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Aynı taşa 6 kez takılıp düşerek ölümden dönen vatandaş isyan etti Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü
Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi         
14:47
Eski Galatasaraylı Popescu'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kafama silah dayayıp Steaua Bükreş'le sözleşme imzalatmak istediler Eski Galatasaraylı Popescu'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kafama silah dayayıp Steaua Bükreş'le sözleşme imzalatmak istediler         
14:32
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi         
14:06
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı         
12:36
Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak         
12:27
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti         
10:52
Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi         
10:43
Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor         
10:42
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 15:22:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnafa destek çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei