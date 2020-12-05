Esnafa destek halka şifa paketleri sağlık çalışanlarına da verilecek - Son Dakika

Esnafa destek halka şifa paketleri sağlık çalışanlarına da verilecek

05.12.2020 17:03
Esnafa destek halka şifa paketleri sağlık çalışanlarına da verilecek, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bağışıklık sistemini güçlendirici yerel ürünlerin bulunduğu "Esnafa Destek Halka Şifa" paketlerinin dağıtım merkezinde paketleme çalışmasına katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bağışıklık sistemini güçlendirici yerel ürünlerin bulunduğu "Esnafa Destek Halka Şifa" paketlerinin dağıtım merkezinde paketleme çalışmasına katıldı. Belediye çalışanlarıyla beraber ürünleri yerleştiren Başkan Fatma Şahin, şifa paketlerinin, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastası olan evlere ek olarak sağlık çalışanlarına da dağıtılacağının müjdesini verdi.

Dünya'yı ve Türkiye'yi kısa sürede etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı verilen ulusal mücadelede yayınlanan genelgeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Esnafa Destek Halka Şifa" paketlerinin dağıtım kapsamını genişletti. Dağıtım merkezini ziyaret eden ve çalışanlarla paketleme işlemine katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada korona virüs hastası olan evlere ulaştırılan bağışıklık sistemini güçlendirici yerel ürünlerin bulunduğu paketlerin dağıtım kapsamını genişleterek şehirde salgına karşı mücadele veren bütün sağlık çalışanlarına da verileceğini söyledi.

Başkan Fatma Şahin, "'Sağlıklı Şehir' olmak için sağlık personellerimiz büyük bir fedakarlıkla aylardır çalışıyor. Kendi sağlıklarından büyük fedakarlık yaparak başarı hikayesi yazıyorlar. Bu şifa paketleriniz bizde bütün sağlık personeline dağıtma kararı aldık. Onların da bağışıklık sistemini güçlendirmeye bu ürünleri tüketmeye ihtiyaçları var. Alınan kararla sağlık ordumuza şifa paketleri evlerine götürülecek" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasında özel bir ekiple çalışarak şehre şifa dağıttıklarını hatırlatarak, "Çok özel günlerden geçiyoruz. 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' diyor Kanuni Sultan Süleyman. Aslında bir nefes sıhhatin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ve kendi şehrimizin sağlığı, hastalarımızın şifa bulması, Koronavirüs hastalarımızın bağışıklık sistemini güçlendirmek için şifa paketlerini hazırladık. Tek tek kapılarına gidiyor, geçmiş olsun diyoruz. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için hazırladığımız paketlerini arkadaşlarımız gece gündüz yoğun bir tempo ile hastalarımıza şifa götürüyor. Bize düşen kısımda 2 milyon bize emanet. Bu çalışmayı yaparken şöyle bir şey yaptık. Biliyorsunuz bugün 5 Aralık. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesinin 86'ncı yıl dönümü. Kadın girişimciler burada çok önemli. Bir kooperatif kurduk. Bu ürünler Tarım Okulu'nda kadınlarımızın emeği ile hazırlandı. 'Bereketli Hilal'in' ortasındayız. Bütün ürünler kendi ilçelerimizin. Kendi tarım okulumuzun girişimci kadınlarından kendi elleriyle hazırlayıp paketledi. Sumak Şahinbey ve Şehitkamil'den, İslahiye'nin kuru üzümü, Oğuzeli'nin narı, Araban ve Yavuzeli'nin sarımsağı, bölgenin dağlarında zahter, hamile olan kadınlarımıza dağıttığımız kendi ürettiğimiz sütümüz, Nizip ve Karakamış'ın nanesi, nar ekşisi ve pekmez bu paketlerin içinde var. Koronavirüse yakalanmış ailelere bunları veriyoruz. Sağlık personellerimiz büyük bir fedakarlıkla aylardır çalışıyor. Onlara minnettar ve müteşekkiriz. Bu zor dönemde hemşerilerimiz ve ülkemiz için büyük bir çalışma gösteriyorlar. Bu şifa paketleriniz bizde bütün sağlık personeline dağıtma kararı aldık. Şifa paketlerini sağlık çalışanlarına götürerek sevgimizi göstermek istiyoruz. Sevgiyle, kardeşlikle, paylaşarak iyileşecek, birlikte yenecek birlikte başaracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Esnafa destek halka şifa paketleri sağlık çalışanlarına da verilecek
Esnafa destek halka şifa paketleri sağlık çalışanlarına da verilecek
Esnafa destek halka şifa paketleri sağlık çalışanlarına da verilecek

Koronavirüs, Fatma Şahin, Gaziantep, yerel, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Esnafa destek halka şifa paketleri sağlık çalışanlarına da verilecek - Son Dakika


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