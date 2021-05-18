Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler - Son Dakika

Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler

18.05.2021 10:22

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 1 milyon 384 bini aşkın esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteğinin hayırlı olmasını dileyerek, her zaman esnafın yanında olacağını ifade etti. Muş ayrıca destek verilecek işletmeleri de açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından söz konusu destek paketinin ayrıntılarının yer aldığı bir görsel paylaştı.

Bakan Muş paylaşımında, "1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği sağlayacağız. Birinci grup 5 bin, ikinci grup 3 bin hibe desteği alacak. Her daim esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

235 BİN İŞLETMEYE 5 BİN LİRA VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından "Bu hibe programıyla salgın tedbirleri nedeniyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz" diyerek esnaf destek paketinin detaylarını açıklamıştı. Esnaf ve sanatkarlara yönelik destek paketinde birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

3 BİN LİRA ALACAK 1 MİLYON 150 BİN İŞLETME VAR

İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor. 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak. Ayrıca ikinci gruba daha önce yapılan destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve pazarcılar da dahil edildi.

Esnafa hibe desteğinin ayrıntıları
Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler
Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler

Mehmet Muş, Ticaret, Esnaf, Muş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi canlı yayında kademeli normalleşmeye tepki gösterdi: Herhangi bir görüş bildiremedik Bilim Kurulu üyesi canlı yayında kademeli normalleşmeye tepki gösterdi: Herhangi bir görüş bildiremedik Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı "Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü, son sözü "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu AK Partili Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına şartlı destek AK Partili Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına şartlı destek Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar

Son Dakika Haberleri
10:28 Bilim Kurulu üyesi canlı yayında kademeli normalleşmeye tepki gösterdi: Herhangi bir görüş bildiremedik
10:17 Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı
10:15 Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir
10:12 Tartıştığı annesini bıçakladı, "Annem kötü bir insandı, onu öyle görünce hiç üzülmedim" dedi
10:08 Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor
10:00 Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakayı ele verdiler! Değeri tam 13 milyon dolar
09:57 Memleket Partisi'nden gündem olan çalıntı logo iddialarına cevap: Bir hikayesi var
09:42 Meteoroloji uyardı, öğleden sonra kuvvetli yağış geliyor!
09:41 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı
09:28 Elon Musk'un serveti ocak ayından beri yüzde 24 azaldı! En zenginler listesinde geriledi
Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış bir şahıs buldu Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış bir şahıs buldu         
10:32
Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı         
10:18
Tartıştığı annesini bıçakladı, Tartıştığı annesini bıçakladı, "Annem kötü bir insandı, onu öyle görünce hiç üzülmedim" dedi         
10:12
Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakayı ele verdiler! Değeri tam 13 milyon dolar Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakayı ele verdiler! Değeri tam 13 milyon dolar         
10:01
İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı         
09:47
Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler         
09:14
Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor         
00:19
Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak         
23:06
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti         
21:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir         
21:17
Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor         
21:03
Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü         
20:40
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş         
16:47
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 10:38:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement