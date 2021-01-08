Esnafa dezenfeksiyon hizmeti - Son Dakika

Esnafa dezenfeksiyon hizmeti

08.01.2021 09:57
Esnafa dezenfeksiyon hizmeti, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını ile mücadelesini tavizsiz bir şekilde sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını ile mücadelesini tavizsiz bir şekilde sürdürüyor. Şehrin yoğun alanlarında, hastane giriş-çıkışlarında ve resmi kurum binalarında genel dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ederken, özel olarak oluşturulan ekipler tarafından esnafa yönelik dezenfeksiyon çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan tüm dükkanlar özel makineler yardımıyla dezenfekte ediliyor. Esnafa yönelik dezenfeksiyon çalışmalarının kesintisiz sürdüğü, salgın riski ortadan kalkana kadar devam edeceği belirtildi.

"El birliği ile kurtulacağız"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Salgınla mücadelemize ara vermeden devam ediyoruz. Süleymanpaşa'da geçtiğimiz aylarda tırmanışa geçen vaka sayıları, hem devletimizin hem belediyemizin hem de vatandaşlarımızın tedbirleri ciddiyetle uygulaması sonucu ciddi oranda düşüyor. Biz de Süleymanpaşa Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla bu mücadeleye katılıyoruz. Son dönemde ilçemizin birçok noktasına yerleştirdiğimiz dezenfektan çeşmelerimizin yanı sıra düzenli dezenfeksiyon çalışmalarımızı da arttırarak sürdürüyoruz. Yeni oluşturduğumuz ekiplerle esnafımıza da dezenfeksiyon hizmeti sunuyoruz. Bu illetle topyekün mücadele ederek hayatımızdan tamamen çıkarmamız mümkün. En kısa sürede sağlıklı günlere kavuşma duamızı ve maske-mesafe-temizlik tedbirlerimizi uygulamaya devam etme çağrımızı yineliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Esnafa dezenfeksiyon hizmeti
Esnafa dezenfeksiyon hizmeti
Esnafa dezenfeksiyon hizmeti
Esnafa dezenfeksiyon hizmeti

Yeni Sanayi Sitesi, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esnafa dezenfeksiyon hizmeti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var "Polisim" diyerek iki kadını taciz eden şahıs hapis cezası aldı Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı Meteoroloji'den beklenen uyarı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak yağış İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi
Trump destekçisi gösterici tarafından Kongre binasından çalınan kürsü açık artırmada satışa çıkartıldı Trump destekçisi gösterici tarafından Kongre binasından çalınan kürsü açık artırmada satışa çıkartıldı         
09:56
Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi         
09:31
Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı         
08:33
Hyundai ve Apple sürücüsüz, elektrikli araç üretimi için görüşmelere başladı Hyundai ve Apple sürücüsüz, elektrikli araç üretimi için görüşmelere başladı         
08:22
'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi         
08:05
"Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen Hülya Avşar, dizi setine spor salonu kurdurtuyor         
07:40
F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti         
00:15
Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı         
00:05
Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor         
23:27
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak         
17:12
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 10:13:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnafa dezenfeksiyon hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei