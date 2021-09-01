Esnafa dövizli, pankartlı 'Aşı ol' çağrısı - Son Dakika

MARDİN Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı İsa Tunç ile yönetim kurulu üyeleri, pankart ve dövizler taşıyarak esnafa 'Aşı ol' çağrısı yaptı. Mardin'in aşı haritasında maviye dönmesi gerektiğini belirten MESOB Başkanı Tunç "Kapanmanın, ekonomik sıkıntının ve hastaneye düşmemenin önünü aşı olarak kesebiliriz" dedi.

Aşılanma oranının yüzde 60,6 olduğu kentte, MESOB Başkanı İsa Tunç ile yönetim kurulu üyeleri aşı ile ilgili bazı kararlar aldı. Her ilçenin temsilcisinin bulunduğu yönetim kurulunda, esnafın ve yanlarında bulunan çırak, kalfa ve çalışanların aşılanmalarını zorunlu kılmaları istendi. Ayrıca ilçelerdeki dükkanlara aşı ile ilgili dövizlerin asılacağı belirtildi.MESOB Başkanı İsa Tunç, Mardin'in aşılanmada maviye dönüşmesinin en kısa sürede sağlanması gerektiğini belirterek, "MESOB olarak döviz bastırdık, il ve ilçe merkezlerimize dağıtacağız ve gelişimleri takip edeceğiz. Esnafımız başta olmak üzere çırak, kalfa ve yanlarında çalıştırdıkları kişilere aşılamayı zorunlu kılmalarını istiyoruz. Kapanmanın, ekonomik sıkıntının ve hastaneye düşmemenin önünü aşı olarak kesebiliriz. Esnafımızı dolaşarak bunları anlatma karar verdik" dedi.