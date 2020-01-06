Esnafa faiz indirimi müjdesi - Son Dakika

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, hazine destekli esnaf kredisinde faizlerin yüzde 4,5'e indirildiğini açıkladı. Evren, ayrıca 2019 yılında Malatya'da esnaf ve sanatkarlara 63 milyon 497 bin TL kredi kullandırıldığını da söyledi.



Düzenlediği basın toplantısı ile 2019 yılını değerlendiren Malatya ESKKK Başkanı Ali Evren, yeni yıl ile birlikte esnafa da müjde verdi. Esnaf ve Sanatkarlara verilen kredilerin 2009 yılında yüzde 8'lerde olduğunu belirten Evren, son olarak 2013 bu oranın yüzde 5'e indirildiğini anımsattı. Hükümetin aldığı karar ile esnaf ve sanatkarlara verilecek hazine destekli kredilerin bugün itibari ile yüzde 4,5'e çekildiğini ifade eden Evren, "Ancak bu tarihten önce kredi kullananlar bu indirimden yararlanamıyor" dedi.



2019 yılında Malatya'da kullandırılan krediler ile ilgili de bilgiler veren Evren, toplamda 63 milyon 497 bin TL kredi esnafa tahsis edildiğini söyledi. Bu kapsamda 320 şoför esnafına da 33 milyon 943 bin lira kredi verildiğini belirten Evren, 17 şoför esnafına da şehir içi otobüs almaları için bir kredi tahsis edildiğini dile getirdi.



Toplamda 886 esnaf ve sanatkara kredi kullandırıldığını kaydeden Evren, "Esnaf ve sanatkarlarımıza buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Esnafımızın imalata yönelerek çalışmalarını arzu ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Takibe düşen esnaflar ile ilgili de yetkililere çağrıda bulunan Evren, "Senet, çek ve kredi kartından dolayı takibe düşen esnaf ve sanatkarlarımız, borçlarını faiziyle birlikte geri ödemelerine rağmen sicilleri nedeniyle kredi alamamaktadırlar. Bundan dolayı esnafın da önünün açılmasını temenni ediyoruz" dedi.



Her zaman esnafın yanında olan hükümete de teşekkür ettiklerini ifade eden Evren, "2020 yılı esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı ve bereketli olsun" diye konuştu. - MALATYA