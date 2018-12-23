Son Dakika Haberleri: Esnafa faturalarda "avantaj" talebi

Esnafa faturalarda "avantaj" talebi

4 saat önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın yeni yıla umutla başlaması için elektrik, su ve doğal gaz faturalarında avantaj sağlanması gerekir, Esnafın korunması, ekonominin korunması demektir" dedi.

Esnafa faturalarda
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın yeni yıla umutla başlaması için elektrik, su ve doğal gaz faturalarında avantaj sağlanması gerekir, Esnafın korunması, ekonominin korunması demektir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:53 

Bendevi Palandöken, Ekonomi
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