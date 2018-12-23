Esnafa faturalarda "avantaj" talebi
4 saat önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın yeni yıla umutla başlaması için elektrik, su ve doğal gaz faturalarında avantaj sağlanması gerekir, Esnafın korunması, ekonominin korunması demektir" dedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Esnafın yeni yıla umutla başlaması için elektrik, su ve doğal gaz faturalarında avantaj sağlanması gerekir, Esnafın korunması, ekonominin korunması demektir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:53
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