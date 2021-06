Esnafa hibe desteği ödemeleri devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi, pandemi nedeniyle işletmesi kapanan esnafa can suyu olma amacıyla başlattığı 'Esnafa 1200 TL Hibe Desteği' ödemelerine tüm hızıyla devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi, hibe desteğine devam ediyor. Sisteme kaydını oluşturarak, gerekli evrakları teslim eden ve incelemeler sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan 1819 esnafa şu ana kadar toplamda 2 milyon 182 bin 800 Türk Lirası destekte bulunuldu. Kantin, kahvehane, kıraathane, çay ocağı, çay bahçesi, halı saha, oyun salonları, hamam, sauna, fotoğrafçılar, internet kafe, berber, spor salonu, kuaför, güzellik salonu, kafe işletmeleri, restoran, ızgara salonları, ile müzisyenler 1200 Türk Lirası hibe desteğinden faydalanabiliyor. Ayrıca daha sonra destek paketine dahil edilen düğün salonları, kına evleri, organizasyon işletmeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında servis şoförlüğü yapan tek 'S' plaka araç sahiplerinden de evraklar alınmaya başladı. Destek çerçevesinde evraklarını teslim eden geri kalan esnafın ödemeleri de önümüzdeki günlerde tamamlanacağı belirtildi.

"Esnaflar pandemi döneminde iş yerlerini kapattılar, zorluk çektiler"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, pandemi döneminde en çok etkilenenin esnaf olduğunu söyledi. Esnafa can suyu olmak başlattıkları destek paketi ödemelerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Doğan, "Esnafımız uzun zamandır sıkıntı yaşıyor. Pandemi döneminde iş yerlerini kapattılar, zorluk çektiler. Merkezefendi Belediyesi olarak bizler de esnafımıza can suyu olmak, bir nebze de olsa yüklerini hafifletmek amacıyla başlatmış olduğumuz 'Esnafa 1200 TL Hibe Desteği' paketinin ödemelerini gerçekleştiriyoruz. Biz her zaman esnafımızın yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ