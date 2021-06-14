Üye Girişi
Esnafa hibe desteği ödemeleri devam ediyor - Son Dakika

Esnafa hibe desteği ödemeleri devam ediyor

14.06.2021 11:50
Esnafa hibe desteği ödemeleri devam ediyor, System.String[]

Merkezefendi Belediyesi, pandemi nedeniyle işletmesi kapanan esnafa can suyu olma amacıyla başlattığı 'Esnafa 1200 TL Hibe Desteği' ödemelerine tüm hızıyla devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi, pandemi nedeniyle işletmesi kapanan esnafa can suyu olma amacıyla başlattığı 'Esnafa 1200 TL Hibe Desteği' ödemelerine tüm hızıyla devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi, hibe desteğine devam ediyor. Sisteme kaydını oluşturarak, gerekli evrakları teslim eden ve incelemeler sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan 1819 esnafa şu ana kadar toplamda 2 milyon 182 bin 800 Türk Lirası destekte bulunuldu. Kantin, kahvehane, kıraathane, çay ocağı, çay bahçesi, halı saha, oyun salonları, hamam, sauna, fotoğrafçılar, internet kafe, berber, spor salonu, kuaför, güzellik salonu, kafe işletmeleri, restoran, ızgara salonları, ile müzisyenler 1200 Türk Lirası hibe desteğinden faydalanabiliyor. Ayrıca daha sonra destek paketine dahil edilen düğün salonları, kına evleri, organizasyon işletmeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında servis şoförlüğü yapan tek 'S' plaka araç sahiplerinden de evraklar alınmaya başladı. Destek çerçevesinde evraklarını teslim eden geri kalan esnafın ödemeleri de önümüzdeki günlerde tamamlanacağı belirtildi.

"Esnaflar pandemi döneminde iş yerlerini kapattılar, zorluk çektiler"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, pandemi döneminde en çok etkilenenin esnaf olduğunu söyledi. Esnafa can suyu olmak başlattıkları destek paketi ödemelerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Doğan, "Esnafımız uzun zamandır sıkıntı yaşıyor. Pandemi döneminde iş yerlerini kapattılar, zorluk çektiler. Merkezefendi Belediyesi olarak bizler de esnafımıza can suyu olmak, bir nebze de olsa yüklerini hafifletmek amacıyla başlatmış olduğumuz 'Esnafa 1200 TL Hibe Desteği' paketinin ödemelerini gerçekleştiriyoruz. Biz her zaman esnafımızın yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Esnafa hibe desteği ödemeleri devam ediyor
Esnafa hibe desteği ödemeleri devam ediyor

Merkezefendi, Türk Lirası, oyunlar, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esnafa hibe desteği ödemeleri devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 11:45 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli 11:36 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli
Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı 11:27 Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor 11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı 10:38 Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı
Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi 10:17 Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 09:58 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
11:45 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor
11:44 Halk plajına inen helikopterle ilgili Aydem Enerji'den jet yalanlama: 2020'de başka bir holdinge satıldı
11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu
11:40 Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum
11:35 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli
11:27 EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
11:20 Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi
11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor
10:55 Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz         
11:53
Halk plajına inen helikopterle ilgili Aydem Enerji'den jet yalanlama: 2020'de başka bir holdinge satıldı Halk plajına inen helikopterle ilgili Aydem Enerji'den jet yalanlama: 2020'de başka bir holdinge satıldı         
11:44
Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum         
11:41
EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek         
11:28
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı         
11:11
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet         
10:37
İstanbul trafiğinde şaşkınlık yaratan görüntü: Sosyal medya fenomeni, kız arkadaşıyla motosiklet üzerinde yer değiştirdi İstanbul trafiğinde şaşkınlık yaratan görüntü: Sosyal medya fenomeni, kız arkadaşıyla motosiklet üzerinde yer değiştirdi         
10:03
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını         
09:53
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti         
07:45
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti         
22:02
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek         
19:26
Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 11:59:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnafa hibe desteği ödemeleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement