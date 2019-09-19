Son Dakika Haberleri: Esnafa kızıp, oğlunu kaçıran 3 sanığa 7'şer yıl hapis
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Esnafa kızıp, oğlunu kaçıran 3 sanığa 7'şer yıl hapis

2 saat önce

Kayseri'de esnaflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden bir esnafın oğlunu eve götürüp, darp ettikleri iddia edilen 3 sanığa 2 ayrı suçtan ayrı ayrı 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Esnafa kızıp, oğlunu kaçıran 3 sanığa 7'şer yıl hapis, System.String[]

Kayseri'de esnaflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden bir esnafın oğlunu eve götürüp, darp ettikleri iddia edilen 3 sanığa 2 ayrı suçtan ayrı ayrı 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.


Melikgazi ilçesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda esnaf F.U. ile şüpheliler akraba olan İ.G., M.G. ve kadın F.G. arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet oluştu. Şüpheliler iddiaya göre F.U.'nun oğlu mağdur B.U.'yu bir eve götürüp, zorla alıkoyarak darp ettiler. Mağdur B.U.'nun polise şikayeti üzerine 3 şüpheli yakalandı.


Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanıklar M.G., İ.G. ve kadın F.G. ile avukatlar hazır bulunurken, mağdur B.U. ise duruşmaya katılmadı.


Tutuksuz sanık kadın F.G., "B.U.'yu eve zorla götürmedik, kendisini davet ettik, geldi. Çok büyük bir kumpas kuruldu, beni mahvettiler. İyi niyetimi suiistimal ettiler" derken, diğer sanıklar da herhangi zorla alıkoyma ve tehdit ile darp olmadığını söylediler.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar İ.G., M.G. ve kadın F.G.'ye, mağdur B.U.'ya yönelik 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ayrı ayrı 5 yıl, 'tehdit' suçundan ise 2'şer yıl 1'er ay olmak üzere 3 sanığa ayrı ayrı 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:43 Kaynak: İHA
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