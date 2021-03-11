Esnafa koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından esnafa yönelik denetim yapıldı.

Ormanlı Beldesinde, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Musa Menteşe, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, Ormanlı Karakol Komutanı Yunus Emre Öz ve Belediye Başkanı Bayram Başol'un katılımı ile beldede esnaflık yapan vatandaşlara denetim uygulandı. Beldede faaliyet gösteren iş yerleri Jandarma ekipleri tarafından bilgilendirilirken, tedbirler konusunda da uyarılar yapıldı. Denetimde esnafın kurallara uyduğu ve hiçbir vatandaşa adli işlem yapılmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK