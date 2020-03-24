Esnafa "madeni paraları dezenfekte edin" uyarısı - Son Dakika
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Esnafa "madeni paraları dezenfekte edin" uyarısı

6 saat önce

Dursunbey Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Oğuz Çakırcalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında madeni paraların kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Esnafa

Dursunbey Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Oğuz Çakırcalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında madeni paraların kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Çakırcalı, yaptığı yazılı açıklamada, önlemlerle ilgili esnafın özellikle çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Madeni paraların dezenfekte edilmesinin önemine değinen Çakırcalı, şu ifadelerde bulundu:

"Şeffaf bir kaba dezenfekte sıvısı, diğer bir kaba temiz su konulması gerekmektedir. Müşteriden gelen madeni paraların önce dezenfekte sıvısına bir süzgeç yardımıyla batırılıp, sonra temiz suya batırılmasıyla bir nebze de olsa madeni para üzerindeki mikropların dezenfekte işlemi gerçekleşmiş olur. Dezenfete edilen madeni paralar kasaya konulur. Müşteri geldiğinde kasadan dezenfekte edilmiş para verilebilir. Böylelikle koronavirüse karşı bir tedbir alınmış olur."

Dursunbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:04 Kaynak: AA

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