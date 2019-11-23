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Esnafa öfke kontrolü eğitimi verilecek

7 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 2 milyona yakın esnaf için öfke kontrolü eğitimi başlatacaklarını açıkladı.

Esnafa öfke kontrolü eğitimi verilecek, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 2 milyona yakın esnaf için öfke kontrolü eğitimi başlatacaklarını açıkladı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim programının, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanacak protokol çerçevesinde yürütüleceğini aktardı.

TESK'e bağlı kuruluşlarca 81 ildeki esnaf ve sanatkarlara, başta aile içi eğitim ve iletişim olmak üzere medya, sağlık, hukuk, iktisat alanlarında öfke kontrolü eğitimleri verileceğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Şiddet toplumun tüm kesimlerinde yaşanıyor. Lokantaya gelen müşteri ile garson ya da işletme sahibi arasında veya otobüsçü, taksici ile yolcu arasında münakaşa olabiliyor. İnsanlarda ne yazık ki bir şiddet kültürü gelişti. Bunu önlemek ve farkındalık oluşturmak için camia olarak, öfke kontrolü eğitimi başlatacağız."

Palandöken, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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