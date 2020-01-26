Esnafa, ölçü ve tartı aletlerini kontrol ettirme çağrısı - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin kontrol, muayene ve damgalanma işlemlerinin 28 Şubat'ta sona ereceğini bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, şeffaf bir uygulamayla ilçe sakinlerinin daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin zamanında yaptırılması konusunda esnafa çağrıda bulunan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"3516 sayılı Ölçü Ayar Kanunu'na göre elektronik, mekanik ölçü ve tartı aletlerini kullanan esnafımızın, 28 Şubat Cuma günü mesai saati bitimine kadar Kocasinan Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü'ne müracaat ederek muayene için randevu almaları gerekmektedir. Kanunen muayene ve damgaları yaptırmayıp ölçü ve tartı aletlerini bu şekilde kullananlara cezai işlem uygulanacaktır. Konuya hassasiyet gösteren tüm esnafımıza teşekkür ederim."