Son Dakika Haberleri: Esnafa Sahte Para Veren Şahıs Tutuklandı

Esnafa Sahte Para Veren Şahıs Tutuklandı

11 dakika önce

Niğde'de piyasaya sahte para sürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Esnafa Sahte Para Veren Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Niğde'de piyasaya sahte para sürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliği tespit edilen N.Ç'yi kent merkezinde yakaladı. Üzerinde 650 liralık sahte banknot bulunan zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen N.Ç, 'parada sahtecilik' suçundan tutuklandı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:16 Kaynak: İHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Niğde, 3. Sayfa
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