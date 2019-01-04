Esnafa Sahte Para Veren Şahıs Tutuklandı
11 dakika önce
Niğde'de piyasaya sahte para sürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Niğde'de piyasaya sahte para sürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliği tespit edilen N.Ç'yi kent merkezinde yakaladı. Üzerinde 650 liralık sahte banknot bulunan zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen N.Ç, 'parada sahtecilik' suçundan tutuklandı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:16 Kaynak: İHA
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