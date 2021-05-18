Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek - Son Dakika

Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek

18.05.2021 11:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa destek için 3'er bin ve 5'er bin TL'lik hibe desteğinin başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Buna göre desteğe ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından esnafa bir dizi müjde açıkladı. Bu kapsamda 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarza iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği sağlanacak. Her iki gruba ayrı ayrı 3'er bin ve 5'er bin TL hibe desteği verilecek.

5 BİN LİRALIK DESTEK YAPILACAK İŞLETMELER

Esnaf ve sanatkarlara yönelik destek paketinde birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

3'ER BİN LİRALIK DESTEK YAPILACAK İŞLETMELER

İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor. Bu gruba daha önceki desteklerden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil. 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ardından hibe desteğine nasıl başvuru yapıldığı merak konusu oldu. Yüz binlerce esnaf başvuru sayfasını araştırmaya başladı. Hibe desteğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Başvurular yine e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, E Devlet, Esnaf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Şampiyon olan Beşiktaşlı futbolcular, Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı Şampiyon olan Beşiktaşlı futbolcular, Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı "Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü! Son sözü ise "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu 4 kişiyi öldüren adamın ifadesi hayrete düşürdü! Katliam yaptıktan sonra gidip çocuklarıyla oynamış 4 kişiyi öldüren adamın ifadesi hayrete düşürdü! Katliam yaptıktan sonra gidip çocuklarıyla oynamış Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı

Son Dakika Haberleri
11:15 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız
11:10 Şampiyon olan Beşiktaşlı futbolcular, Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı
11:05 Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek
11:02 ABD'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüs ölümlerini geçti
10:50 Mehmet Ali Erbil, Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalan ünlülere isyan etti
10:48 Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı
10:28 Bilim Kurulu üyesi canlı yayında kademeli normalleşmeye tepki gösterdi: Herhangi bir görüş bildiremedik
10:17 Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı
10:08 Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:16
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
ABD'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüs ölümlerini geçti ABD'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüs ölümlerini geçti         
11:02
Moritanya'da 60 kilonun altındaki kadınlar evlenemiyor Moritanya'da 60 kilonun altındaki kadınlar evlenemiyor         
10:53
Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı         
10:48
Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış bir şahıs buldu Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış bir şahıs buldu         
10:32
Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı         
10:18
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı         
09:42
Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler         
09:14
Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor         
00:19
Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak         
23:06
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir         
21:17
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 11:19:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement