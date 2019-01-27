Son Dakika Haberleri: Esnafa "yerli makine" teşviki talebi

Esnafa "yerli makine" teşviki talebi

28 dakika önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kullandığı makineler yerli ve milli olduğunda esnafımıza KDV ve ÖTV teşviki verilmeli" talebinde bulundu.

Esnafa
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kullandığı makineler yerli ve milli olduğunda esnafımıza KDV ve ÖTV teşviki verilmeli" talebinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:28 

Bendevi Palandöken, Ekonomi
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