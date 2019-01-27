Esnafa "yerli makine" teşviki talebi
28 dakika önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kullandığı makineler yerli ve milli olduğunda esnafımıza KDV ve ÖTV teşviki verilmeli" talebinde bulundu.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Kullandığı makineler yerli ve milli olduğunda esnafımıza KDV ve ÖTV teşviki verilmeli" talebinde bulundu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:28
Çalışan Anneye Devlet Desteği 8 Bin Lirayı Aşıyor
ABD'de Basın Müzesi 372,5 Milyon Dolara Satıldı
Öğretmenlere Müjde: Sosyal Yardım Ücretleri Artırıldı
Bakan Pekcan: 2018'de 3 Milyar 34 Milyon Liralık Kaçakçılık Olayı Ortaya Çıkarıldı