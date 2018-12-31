Son Dakika Haberleri: Esnafa Yüksek Elektrik Faturası Şoku

Esnafa Yüksek Elektrik Faturası Şoku

16 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde büfe sahibi olan Süleyman Yıldırım, iş yerine gelen 214 bin 722 lira 07 kuruşluk elektrik faturası karşısında şaşkınlık yaşıyor.

Esnafa Yüksek Elektrik Faturası Şoku, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde büfe sahibi olan Süleyman Yıldırım, iş yerine gelen 214 bin 722 lira 07 kuruşluk elektrik faturası karşısında şaşkınlık yaşıyor.

Hocabedrettin Mahallesi Karaca Sokak'taki bir büfenin işletmeciliğini yapan Süleyman Yıldırım, elektrik faturasının her ay yaklaşık 200 lira civarında geldiğini söyledi.

Böyle bir faturanın ancak bir hata sonucu kesilebileceğini söyleyen Yıldırım, "Bu ay gelen elektrik faturasına baktığımda büyük bir şaşkınlık ve şok yaşadım. Fatura tutarı olarak 214 bin 722 lira 07 kuruş ödemem bulunuyor. Önceki aylarda ortalama 200 lira elektrik faturası öderken böyle bir rakam beni sarstı." dedi.

İş yerinde yüksek miktarda elektrik kullanan cihazlar kullanmadığını belirten Yıldırım, bir yanlışlık yapıldığını düşünüp durumu elektrik dağıtım şirketi yetkililerine bildirdiğini söyledi.

Yetkililerin faturaya itiraz için dilekçe yazmasını istediğini anlatan Yıldırım, itiraz dilekçesi yazacağını ve yetkililerin yüksek faturayı düzeltmesini beklediğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:02 Kaynak: AA

Milas, Muğla, Güncel
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