Esnafı Canından Bezdiren Hırsız Yakalandı
29 dakika önce
Esnafı canından bezdiren hırsız yakalandıESKİŞEHİR - Eskişehir'de 13 adet farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen Ü.B. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Esnafı canından bezdiren hırsız yakalandı
ESKİŞEHİR - Eskişehir
'de 13 adet farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen Ü.B. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kentte son dönemlerde iş yerlerinde yaşanan hırsızlıklarla alakalı çalışma başlattı. 13 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen Ü.B. isimli şahıs, takip sonucu yakalandı. Şüpheli şahsın kaldığı dairede yapılan aramada şahsın çaldığı 2 çift bot ve bir miktar madeni para da ele geçirildi. Botlar ve bir miktar madeni para sahiplerine teslim edildi.
Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:45 Kaynak: İHA
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