Esnafı çileden çıkartan, polisi bile yöntemiyle hayrete düşüren beleşçi dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
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Esnafı çileden çıkartan, polisi bile yöntemiyle hayrete düşüren beleşçi dolandırıcı yakalandı

16.03.2022 14:07

Antalya'da yiyip, içip taksiyle gezdikten sonra para bozdurmak bahanesiyle ortadan kaybolan ve aralarında taksici, esnaf ve vatandaşların bulunduğu 12 kişiyi yaklaşık 10 bin lira dolandıran şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı.

Antalya'da yiyip, içip taksiyle gezdikten sonra para bozdurmak bahanesiyle ortadan kaybolan ve aralarında taksici, esnaf ve vatandaşların bulunduğu 12 kişiyi yaklaşık 10 bin lira dolandıran şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin bazı işletmelerdeki görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Dolandırıcılık olayları, Muratpaşa ilçesine bağlı birçok mahallede farklı tarihlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gittiği işletmelerde yemeğini yedikten sonra 'karşı tarafta oturuyorum, parayı bozdurup geleyim', taksiyle de gitmek istediği yere ulaşıp, 'parayı evden alıp geliyorum' diyerek ortadan kaybolan, girdiği apartmanlarda da 'alt komşunuzum, taksiye bozuk para vereceğim. Parayı hemen getireceğim' diyerek para alan ve bu yöntemlerle 12 kişiyi dolandıran şüpheli, esnafı ve vatandaşları çileden çıkardı. Şikayetler üzerine Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliğine bağlı ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Güvenlik kamera incelemeleri sonucu eşkali belirlenen şüphelinin Ozan A. (42) olduğu tespit edildi. Ozan A.'nın izini süren ekipler, bir işletmede otururken kıskıvrak yakaladı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Ozan A., polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenilen şüphelinin, 12 olayın haricinde aynı yöntemle 30'a yakın kişiyi dolandırdığı da değerlendiriliyor.

Öte yandan, şüphelinin bazı işletmelere girip para aldıktan sonra ortadan kaybolma anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

(Suat Metin - Akif Yılmaz/ İHA)

Esnafı çileden çıkartan, polisi bile yöntemiyle hayrete düşüren beleşçi dolandırıcı yakalandı
Esnafı çileden çıkartan, polisi bile yöntemiyle hayrete düşüren beleşçi dolandırıcı yakalandı
Esnafı çileden çıkartan, polisi bile yöntemiyle hayrete düşüren beleşçi dolandırıcı yakalandı
Esnafı çileden çıkartan, polisi bile yöntemiyle hayrete düşüren beleşçi dolandırıcı yakalandı
Esnafı çileden çıkartan, polisi bile yöntemiyle hayrete düşüren beleşçi dolandırıcı yakalandı
Esnafı çileden çıkartan, polisi bile yöntemiyle hayrete düşüren beleşçi dolandırıcı yakalandı
Esnafı çileden çıkartan, polisi bile yöntemiyle hayrete düşüren beleşçi dolandırıcı yakalandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esnafı çileden çıkartan, polisi bile yöntemiyle hayrete düşüren beleşçi dolandırıcı yakalandı - Son Dakika


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