Esnafı dolandıran sahte SGK müfettişleri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esnafı dolandıran sahte SGK müfettişleri tutuklandı - Son Dakika

Esnafı dolandıran sahte SGK müfettişleri tutuklandı

6 saat önce

Kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişi olarak tanıtıp esnafı dolandıran ve kaçmak üzereyken otobüs terminalinde yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Esnafı dolandıran sahte SGK müfettişleri tutuklandı, System.String[]

Kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişi olarak tanıtıp esnafı dolandıran ve kaçmak üzereyken otobüs terminalinde yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

İstanbul'dan kiraladıkları otomobille Ankara'ya gelen iki şüpheli, farklı meslek gruplarından çok sayıda iş yerine giderek kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişi olarak tanıttı.

İş yerlerini sözde denetleyen şüpheliler, "Belgeleriniz eksik" diyerek esnaftan rüşvet talep etti. Bir süre sonra zanlıların kullandıkları otomobilin İstanbul plakalı olmasından şüphelenen esnaf, durumu polise bildirdi.

Kaçmak üzereyken yakalandılar

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Ankara'dan ayrılmak üzere Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmesine (AŞTİ) gelen A.A. ve K.Ç'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada sahte kurum kimlikleri ve sahte ceza tutanakları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. ve K.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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