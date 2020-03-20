Esnafı önce korona virüs, sonra hırsızlar vurdu - Son Dakika

Esnafı önce korona virüs, sonra hırsızlar vurdu

Alanya'da restorandan bahşiş kutusunu çalan hırsızlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 ayrı iş yerine girerek hırsızlık yapan 4 şüpheli polis ve jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin bir restorandan dakikalar içinde yaptığı hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansırken, iş yeri sahibi ise, "Yakaladıklarına seviniyoruz ama korona virüs nedeniyle işler durma noktasına geldi. Bir de bunlar olunca üzülmemek elde değil" dedi.

Konaklı, Kestel, Oba, Kadıpaşa, Şekerhane ve Cikcilli gibi mahallerindeki 20 ayrı iş yerinden farklı zamanlarda motosiklet, para, telefon ve ziynet eşyası çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri harekete geçti. Ekipler, hırsızlık yapılan iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızların son olarak girerek kasa ve bahşiş kutusundan yaklaşık 300 TL aldığı Şekerhane Mahallesi Hacıkura Sokak üzerindeki restorandaki incelenen güvenlik kamera görüntülerinde 4 şüphelinin eşkali tespit edildi. Belirlenen eşkaller doğrultusunda jandarma ile polis, hırsızlık şüphelisi A.O.B., R.T., S.C.Ç. ve H.F.'yi Sugözü Mahallesi Eski Antalya Yolu Caddesi üzerinde yaya olarak ilerlediği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında ise hırsızlık yapmakta kullandığı belirtilen eldiven, tornavida ve el feneri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Hırsızlık şüphelilerinin son girdiği restorandaki o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde motosikletle gelen 1 şüphelinin dışarıda bekleyerek gözcülük yaptığı 2 şüphelinin ise ellerinde fenerle camdan içeri girerek dakikalar içinde bahşiş kutusu ve kasada bulunan toplam 300 TL'yi alarak kaçtığı görüldü.

Restoran sahibi Yakup Yusuf Sırma (46), sabah geldiğinde iş yerine hırsızların girdiği fark ettiğini söyledi. Sırma, "İş yerine geldiğimde yerde atılı olan kağıtları gördüm. Daha sonra baktığımda camın kırıldığı fark ederek hırsızlık olayı olduğunu anladım. Emniyeti aradım ve kısa sürede geldiler. Ekipler kamera kayıtlarını inceledi. Daha sonra emniyetten beni arayarak; hırsızların yakalandığı söyleyip ifadeye çağırdılar. Yakaladıklarına seviniyoruz ama korona virüs nedeniyle işler durma noktasına geldi. Bir de bunlar olunca üzülmemek elde değil. Biz inanıyoruz, devlet büyüklerimizin bizim yanımızda yer alacağında şüphemiz yok. İnşallah bizim yaralarımızın en kısa zamanda sarılacağını düşünüyoruz" dedi.