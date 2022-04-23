Esnafı tehdit edip haraç talep etmişlerdi tutuklandılar - Son Dakika
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Esnafı tehdit edip haraç talep etmişlerdi tutuklandılar

23.04.2022 11:03
Esnafı tehdit edip haraç talep etmişlerdi tutuklandılar

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Ramazan ayında ihtiyacı olduğunu söyleyip yanında çalışmaya başladığı kişiyi tehdit ederek 50 bin lira haraç isteyen yabancı uyruklu şahıs ve babası, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Ramazan ayında ihtiyacı olduğunu söyleyip yanında çalışmaya başladığı kişiyi tehdit ederek 50 bin lira haraç isteyen yabancı uyruklu şahıs ve babası, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesinde esnaflık yapan Ö.A. isimli vatandaş, M.A. isimli yabancı uyruklu kişiyi Ramazan ayında ihtiyacı olduğunu söylediği için işe aldı. Gece mesaisinde çalışan M.A., sabah erken saatlerde işyerinden ayrıldı. Daha sonrasında işyeri sahibi Ö.A.'nın telefonuna sosyal medya üzerinden gün içinde yabancı bir numaradan tehdit mesajları gelmeye başladı. Ö.A. durumu emniyete bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri Ö.A.'nın ağzından tehdit mesajları atan kişilerle pazarlık yapmaya başladı. 'Kızın ölür, polise söyleme, parayı buraya koy ve git' şeklinde mesajları üzerine polisle birlikte hareket eden Ö.A., para dolu çantayı şahısların söylediği yere koydu. Bu esnada bölgeye gelen M.A. ve babası olduğu öğrenilen A.A. isimli iki yabancı uyruklu şahıs çanta dolu parayı alarak uzaklaşmak istediği esnada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu baba ve oğlu emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Esnafı tehdit edip haraç talep etmişlerdi tutuklandılar
Esnafı tehdit edip haraç talep etmişlerdi tutuklandılar
Esnafı tehdit edip haraç talep etmişlerdi tutuklandılar
Esnafı tehdit edip haraç talep etmişlerdi tutuklandılar
Esnafı tehdit edip haraç talep etmişlerdi tutuklandılar

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Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esnafı tehdit edip haraç talep etmişlerdi tutuklandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esnafı tehdit edip haraç talep etmişlerdi tutuklandılar - Son Dakika
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