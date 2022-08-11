Akşener: Oy verirken herkesi en ince kuyumcu terazisinde tartın (2) - Son Dakika
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Akşener: Oy verirken herkesi en ince kuyumcu terazisinde tartın (2)

11.08.2022 17:49
Akşener: Oy verirken herkesi en ince kuyumcu terazisinde tartın (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kozaklı ilçesindeki esnaf ziyaretinin ardından Avanos'a geçti.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kozaklı ilçesindeki esnaf ziyaretinin ardından Avanos'a geçti. Burada da esnafı ziyaret eden Akşener, ilçe halkıyla sohbet etti. Akşener, ilçede yaşayan ve partiye üye olan Mahmut Balcı'ya (104) rozet taktı. Akşener, ardından ziyaret için girdiği restoranda ilçenin meşhur lezzeti olan ve içine kebap konulan testiyi kırdı. Daha sonra Nevşehir'e gelen Akşener, burada da esnafa ziyaret gerçekleştirdi.


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Kaynak: DHA

Meral Akşener, Kozaklı, Avanos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener: Oy verirken herkesi en ince kuyumcu terazisinde tartın (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener: Oy verirken herkesi en ince kuyumcu terazisinde tartın (2) - Son Dakika
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