"Esnafımıza destek vermeye devam edeceğiz" - Son Dakika

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Koronavirüs salgını sebebi ile başta lokantacılar olmak üzere esnafın zor günler geçirdiğini, bu günlerin dayanışma ile atlatılabileceğini vurgulayarak, "Esnafımızın yaşadığı sıkıntının farkındayız. Odunpazarı Belediyesi olarak esnafımıza destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kazım Kurt, Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen ile bir araya geldi. Koronavirüs salgınının ana gündemi oluşturduğu ziyarette Başkan Kurt, başta lokanta esnafı olmak üzere esnafın zor günler geçirdiğini söyledi. Lokantaların salgın döneminde uzun süre kapalı kaldığına dikkat çeken Başkan Kurt, lokanta sahiplerinin ve çalışanlarının maddi sıkıntı içinde olduğunu kaydetti. Bu zor günlerin dayanışma ile atlatılabileceğini vurgulayan Başkan Kurt, " Türkiye'de büyük bir ekonomik sıkıntı yaşanıyordu. Koronavirüs salgını bu ekonomik krizin daha da büyümesine neden oldu. Esnafımızın yaşadığı sıkıntının farkındayız. Odunpazarı Belediyesi olarak esnafımıza destek vermeye devam edeceğiz. Salgın döneminde bizden destek talep edenlerin arasında lokanta, kahve gibi yerlerde çalışan vatandaşlarımız da vardı. Hemşehrilerimize destek vermek, onların sıkıntısını bir nebze olsun azaltmak için ekiplerimiz yardım paketlerimizi ulaştırdı. Umarım bir daha böyle kötü günler yaşamayız. Ama bu kötü günlerinde ancak dayanışma ile el ele vererek aşılabileceğini unutmamak gerekiyor" dedi.

Bilen'den Başkan Kurt'a teşekkür

Başkan Kurt'a ziyareti için teşekkür eden, Bahar Bilen, lokanta esnafının zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi. Lokantaların uzun süre kapalı kalmasının esnafın belini büktüğünü ifade eden Bilen, bu zor dönemde esnafa ve çalışanlara destek olduğu için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Lokantaları gezdiler

Başkan Kurt ile Bilen daha sonra Eskişehir Lokantacılar Odasından ayrılarak, lokanta esnafını ziyaret etti. Esnafın derdini dileyen Başkan Kurt ve Bilen, zor günlerin dayanışma ile atlatılacağını vurgulayarak; esnafa hayırlı işler diledi. - ESKİŞEHİR