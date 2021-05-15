Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin - Son Dakika

Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin

15.05.2021 10:40

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen kesimin esnaflar olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "14 aydır kapalı olan işletmeler ile iş yeri sahiplerimiz dört gözle pazartesi günü sabahı iş yerlerini açmayı beklemektedirler. Bunun için zaman kaybedilmeden, pazartesi günü beklenmeden işletmelerin açılışları ile ilgili kafalardaki soru işaretleri giderilmeli, çalışma şekil ve şartları belirlenmelidir" diyerek çözüm için çağrıda bulundu.

Pandemi başladığından bu yana yaklaşık 14-15 aydır yüzbinlerce esnaf ve sanatkarın siftahsız dükkan kapattığını ya da kapalı oldukları için hiçbir iş yapmadan biriken borçlarını ödeyemediklerine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kayıtlı ekonomi içerisinde yer alan esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerleri 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yeni yasaklama olmadan açılmayı beklemektedir. Bunun için zaman kaybedilmeden, pazartesi günü beklenmeden işletmelerin açılışları ile ilgili kafalardaki soru işaretleri giderilmeli ve çalışma şekil ve şartları belirlenmelidir. Tüm sektörlerde endişeli bekleyişe bir son verilmelidir. Çünkü iş yapamayan on binlerce esnaf ayakta kalma ve yaşam mücadelesi verirken belirsiz bekleyiş esnafımızı tedirgin etmektedir. Zamanında tedarik olması için şimdiden tedbir alınmalı" diye konuştu.

Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Pazartesi gelmeden kafalardaki soru işaretleri giderilmeli
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken.

"ÖZEL GÜNLERDEN HİÇBİR GELİR ELDE EDİLEMEDİ"

Bir yılı aşkın süredir iş yerleri genelge ile kapatılan esnaf ve sanatkarın ayakta kalma mücadelesi verdiğini son üç dini bayram ile geçen özel günlerden hak ettiği geliri elde edemediğini anlatan Palandöken, "Esnafımızın biriken borçlarının ödenmesi ve ayakta kalması için zaman kaybedilmeden iş yerlerinin açılış kriterleri hemen belirlenmeli ve 17 Mayıs sonrasına erteleme yapılmamalı. Çünkü esnafımızın kapanmaya değil acil açılmaya ihtiyacı var. Bu desteğin artık esnafımıza verilmesi kaçınılmaz oldu. Esnafımızın daha fazla mağdur edilmesine müsaade edilmemeli. Aylardır kapalı olan ve iş yapamadığı için büyük mağduriyet yaşan esnafımızın derin bir nefes alması sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin

Bendevi Palandöken, Pazartesi, Mayıs, Esnaf, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin - Son Dakika Ekonomi


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