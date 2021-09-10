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Esnafın 3 yıl önce Ovit Tüneli'ni geçerken çektiği video sosyal medyada ilgi gördü (2) - Son Dakika

Esnafın 3 yıl önce Ovit Tüneli'ni geçerken çektiği video sosyal medyada ilgi gördü (2)

10.09.2021 09:57

Erzurum'un İspir ilçesinde esnaf Nevzat Makas'ın 3 yıl önce Ovit Tüneli'ni aracıyla geçerken çektiği video sosyal medyada ilgi gördü.

Erzurum'un İspir ilçesinde esnaf Nevzat Makas'ın 3 yıl önce Ovit Tüneli'ni aracıyla geçerken çektiği video sosyal medyada ilgi gördü.

Rize'yi Erzurum'a bağlayan İkizdere-İspir Yolu'nun en önemli bölümünü oluşturan 2640 rakımlı Ovit Dağı'nda inşa edilen tüneli, açılışının yapıldığı 13 Haziran 2018'den sonraki gün kullanarak cep telefonuyla, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği video çeken Makas'ın bu kaydı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yeniden paylaşıldı.

Makas, 14 kilometreyle dünyada çift tüplü inşa edilen en uzun 3. kara yolu tüneli olan Ovit'i geçerken çektiği videosunda, duygularını şu sözlerle ifade ediyor:

"Maşallah, süphanallah, Allah kem gözlerden korusun. Yolumuz, bahtımız açık olsun inşallah. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gel de heyecanlanma be kardeşim. Rabb'im güçlü Türkiye'mize daha da güç, kuvvet versin. Bu gurur hepimize yeter, yeter ki vatanımızı, devletimizi sevelim."

İlçedeki dükkanında yöresel ürün ticareti yapan Makas, AA muhabirine, tünelden geçerken güçlü Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye neler yaptığını gördüğünü söyledi.

O anki heyecanla böyle bir video çektiğini anlatan Makas, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın sağlıktan tarıma, güvenlikten ulaşıma kadar her alanda hizmetleri var. Türkiye'mizin önceden 'Türk malı' yazılı sadece mantar tabancaları (oyuncak) vardı, şimdi sadece gökyüzünde SİHA ve İHA'lar var. Bir seçmen olarak bunlarla gurur duyuyorum. Durmak yok, yola devam Türkiye'm." diye konuştu.

Vatana ve devlete sahip çıkma zamanı olduğunu belirten Makas, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Esnafın 3 yıl önce Ovit Tüneli'ni geçerken çektiği video sosyal medyada ilgi gördü (2)
Esnafın 3 yıl önce Ovit Tüneli'ni geçerken çektiği video sosyal medyada ilgi gördü (2)
Esnafın 3 yıl önce Ovit Tüneli'ni geçerken çektiği video sosyal medyada ilgi gördü (2)
Esnafın 3 yıl önce Ovit Tüneli'ni geçerken çektiği video sosyal medyada ilgi gördü (2)

Ovit Tüneli, Türkiye, Erzurum, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esnafın 3 yıl önce Ovit Tüneli'ni geçerken çektiği video sosyal medyada ilgi gördü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esnafın 3 yıl önce Ovit Tüneli'ni geçerken çektiği video sosyal medyada ilgi gördü (2) - Son Dakika
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