Esnafın alev alan piknik tüpüyle mücadelesi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esnafın alev alan piknik tüpüyle mücadelesi - Son Dakika

Esnafın alev alan piknik tüpüyle mücadelesi

6 saat önce

Antalya'da bir semt pazarında alev alan piknik tüpünü esnaf güçlükle söndürebildi.

Esnafın alev alan piknik tüpüyle mücadelesi, System.String[]

Antalya'da bir semt pazarında alev alan piknik tüpünü esnaf güçlükle söndürebildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Muratpaşa ilçesindeki kapalı bir semt pazarında meydana geldi. Pazarcı esnaflarından birinin piknik tüpü belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Tezgahın yanmaması için esnaf tüpü hemen alanın ortasına çıkardı. Parlayan alevlerin üzerine esnaf, değişik bez ve kumaş parçaları attı. Buna rağmen yanmaya devam eden tüp için vatandaşlar, "Yanacak şimdi yangın tüpü yok mu arabalarda. Hacı beze su dök. Battaniye battaniye örtün" diye seslendi. Yanan bezlerin üzerine de basan esnaf, alevleri söndürmek için uzun süre çaba sarfetti. Zaman zaman alevlerin yükselmesiyle esnaf yanma tehlikesi geçirdi. Sonunda büyük ıslak bir bez parçasının örtülmesiyle yangın söndürüldü. Esnasın piknik tüpünü söndürme çabası ise diğer esnafların cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, gece yarısı partisinden istifa ettiğini duyurdu
İzmir'de korsan servis, öğrencileri balık istifi taşıdı Antalya evinde rengarenk karidesler yetiştiriyor İYİ Parti'de istifa depremi! Tuba Vural Çokal'ın ardından iki kişi daha istifa etti

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:58:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnafın alev alan piknik tüpüyle mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]