Esnafın bağışladığı meyve ve sebze yüzleri güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esnafın bağışladığı meyve ve sebze yüzleri güldürdü - Son Dakika

Esnafın bağışladığı meyve ve sebze yüzleri güldürdü

6 saat önce

Bir esnaf Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği'ne meyve ve sebze bağışladı.

Esnafın bağışladığı meyve ve sebze yüzleri güldürdü, System.String[]

Bir esnaf Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği'ne meyve ve sebze bağışladı.


Hayat Ağacı Derneği, hayır sahiplerinin bağışlarını Gıda Bankasından ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.


Sivas'ta bir esnaf, Hayat Ağacı Derneğine kasalarla meyve ve sebze bağışladı. Gıda Bankasından gıda ve temizlik eksiğini almaya gelen ihtiyaç sahiplerine, alışverişlerini tamamladıktan sonra birer poşet meyve ve sebze dağıtıldı. Elma, portakal ve mandalina gibi meyvelerin yanı sıra pırasa ve lahana benzeri sebzeler de verildi. Hayırsever esnaf genellikle bu eksikleri temin etmekte zorlanan ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:44 Kaynak: İHA
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