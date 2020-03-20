Esnafın buruk bekleyişi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Esnafın buruk bekleyişi - Son Dakika Ekonomi

Esnafın buruk bekleyişi

7 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alarak korku ve paniğe neden olan Korona virüs nedeniyle Eskişehir'de bazı küçük esnaf esnaf ve seyyar satıcılar ya müşterisiz kaldı ya da iş yerlerini kapattı.

Esnafın buruk bekleyişi, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alarak korku ve paniğe neden olan Korona virüs nedeniyle Eskişehir'de bazı küçük esnaf esnaf ve seyyar satıcılar ya müşterisiz kaldı ya da iş yerlerini kapattı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, ekonomiyi de derinden sarstı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre Türkiye'de vaka sayısı 359'a yükseldi. Vatandaşlara yapılan "evde kalın" uyarısı üzerine sokaklar boş kalırken, hayat neredeyse durma noktasına geldi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgedeki kapalı olması gereken işletmelerin dışında yer alan bazı esnaflar ve seyyar satıcılar, ya müşterisiz kaldı ya da iş yerlerini kapattı. Eskişehir'deki çoğu seyyar satıcı ekmek teknelerini kapatırken, satış yapamayanların görüntüleri ise yürek burktu.


İşletme ve stantlarının başında olan Eskişehirli esnaflar konuyla ilgili endişeli olduklarını belirtirken, salgın tehlikesinin bir an önce atlatılmasını ümit ettiklerini söylediler. Korona virüsün Türkiye'ye girmesinden bu yana satışlarının düzenli olarak düştüğünü aktaran esnaflar, her gün "rastgele" diyerek kepenk açtıklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:41 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti         
12:36
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi         
09:47
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı         
22:37
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı         
22:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 18:42:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnafın buruk bekleyişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]