Esnafın dikkati bayılan müşterinin zarar görmesini önledi - Son Dakika
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Esnafın dikkati bayılan müşterinin zarar görmesini önledi

20.07.2022 09:57

Esnafın dikkati bayılan müşterinin zarar görmesini önledi Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kuruyemişçiye gelen müşterinin rahatsızlanarak bayıldığı gören esnafın zamanında müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnafın dikkati bayılan müşterinin zarar görmesini önledi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kuruyemişçiye gelen müşterinin rahatsızlanarak bayıldığı gören esnafın zamanında müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi üzerinde bulunan kuruyemişçide meydana gelen olayda yakındaki bir hastanede randevusu olan bir kişi evrakları doldururken rahatsızlandı. Esnaf müşterisinin rahatsızlandığını zamanında fark ederek hemen müdahale ederek yere düşmesini önledi. Hastanede kontrol olacağı için yemek yemediği ve yüzden rahatsızlandığı öğrenilen vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Esnafın müdahale anları ise güvenlik kameraısına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esnafın dikkati bayılan müşterinin zarar görmesini önledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Esnafın dikkati bayılan müşterinin zarar görmesini önledi - Son Dakika
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