Son Dakika Haberleri: Esnafın Dikkati Yavru Kuşu Ölümden Kurtardı

Esnafın Dikkati Yavru Kuşu Ölümden Kurtardı

1 saat önce

Adıyaman'da Eyüp Çanga isimli esnaf, yuvasından cadde ortasına düşen yavru kuşu araçların altında ezilmekten kurtardı.

Esnafın Dikkati Yavru Kuşu Ölümden Kurtardı, System.String[]
Adıyaman'da Eyüp Çanga isimli esnaf, yuvasından cadde ortasına düşen yavru kuşu araçların altında ezilmekten kurtardı.

Kap Cami Mahallesi Oturakçılar Pazarı içerisinde esnaflık yapan Eyüp Çanga, iş yeri yakınında bulunan asfalt yol ortasında yavru bir kuşun olduğunu fark ederek kuşu hemen yoldan aldı. Araçların altında ezilmekten kurtarılan yavru kuşu bir süre seven Çanga, daha sonra itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yavru kuşu yuvasına yerleştirmek için yuvanın olduğu çatıya merdiven uzattı. İtfaiye merdiveninin açılması ile itfaiye ekipleri yavru kuşu alarak yuvasına yerleştirdi. İtfaiye erleri kuşun düşmemesi için yuvanın etrafını da düzeltti. Vatandaşlar, yavru kuşu araçların altında ezilmekten kurtaran Eyüp Çanga'ya teşekkür ettiler. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:49 Kaynak: İHA

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