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Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi - Son Dakika

Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi

27.12.2021 09:57

Esenyurt'ta bir sitenin içindeki marketten çok sayıda sucuk ve kişisel bakım ürünü çaldığı iddia edilen şüpheli, kaçmaya çalıştığı sırada çevredekiler tarafından yakalanıp darbedilerek, polise teslim edildi. Şüphelinin darbedildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Güzelyurt Mahallesi 2070 Sokak'ta bulunan bir sitede iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, site içerisindeki markete girerek sucuk, deodorant ve farklı kişisel bakım ürünleri çaldı.

DÖVÜP POLİSE VERDİLER

Çaldığı ürünleri montunun arkasına gizleyen şüpheli, marketten çıktıktan sonra çevredekilerin durumdan şüphelendiği fark etti. Çaldığı ürünleri çalıların içine atarak hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine peşine düşen çevredekiler, şüpheliyi sitenin kapısında yakalayarak önce darbetti, daha sonra polise teslim etti.

DAYAK ANLARI KAMERADA

Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, marketten çıkan şüpheli, yakalanacağını anladığı sırada, montuna gizlediği ürünleri çalıların içine bırakıp koşmaya başlıyor. Sitenin kapısında yakalanan şüpheli, vatandaşlar tarafından darbediliyor.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi - Son Dakika
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