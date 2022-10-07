Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı... O anlar kamerada

07.10.2022 16:24

Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı.

Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı... O anlar kamerada

VAN - Van'da bir restoranda yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan müşteriyi, işletme müdürü heimlich manevrasıyla kurtardı.

Van merkezde bulunan bir restoranda yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi garsonlar fark etti. Nefes almakta zorlanan adamın yardımına koşan garsonların müdahalesi sonuç vermeyince durum işletme müdürüne haber verildi. Olay yerine koşarak gelen ve bu işin eğitimini aldığı belli olan İşletme Müdürü Vedat Kumak, birkaç sefer heimlich manevrası yaparak müşterisinin hayatını kurtardı.

Müşterinin verdiği hayat mücadelesi cep telefonuna kaydedilirken, olay anını anlatan Dürüm x İşletme Müdürü Vedat Kumak, 12 yıldır işletmede yer aldığını ifade ederek, "Arkadaşın boğazına yemek kaçmıştı. Garson arkadaşlar bana haber verdiler. Bende merdivenden yukarı çıkıp ilk müdahaleyi yapmaya çalıştım" dedi.

Daha önce ilk yardım ile ilgili eğitim aldığının altını çizen Kumak, "Dükkan olarak ben ilk yardımdayım. Tüm personelimizde görevlendirmeler var. Hayat kurtaran yardımları herkesin bilmesi lazım. Sadece ilk yardım olarak değil depremdeki duyma, görme ve işitme konularını da bilmek lazım" ifadelerini kullandı.

Hayat kurtarmanın verdiği mutluluğun anlatılmaz olduğunu aktaran Kumak, "Vatandaşın verdiği teşekkür her şeye bedeldi. Önemli olan tüm hayatları kurtarmaktır. Kurtardıktan sonra aldığım duygu çok güzeldi. Herkesin ilk yardımı bilmesini istiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı... O anlar kamerada - Son Dakika

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