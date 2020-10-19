Mersin'de esnafın bulduğu bukalemun, yumurtalarıyla birlikte korumaya alındı - Son Dakika

Mersin'de esnafın bulduğu bukalemun, yumurtalarıyla birlikte korumaya alındı

19.10.2020 16:26

Mersin'de esnafın bulduğu bukalemun, yumurtalarıyla birlikte korumaya alındı Mersin'de bir esnafın dükkanında bulduğu bukalemun, yumurtalarıyla birlikte koruma altına alındı.

Mersin'de esnafın bulduğu bukalemun, yumurtalarıyla birlikte korumaya alındı

MERSİN - Mersin'de bir esnafın dükkanında bulduğu bukalemun, yumurtalarıyla birlikte koruma altına alındı.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, işletme sahibi Kerim Kaya, iş yerinde bulduğu bukalemunu, iki gün bakımını yaparak muhafaza etti. Daha sonra Akdeniz Belediyesi zabıta ekiplerini arayan Kaya, hayvanın doğal hayata geri döndürülmesi için destek istedi.

"Emin ellere emanet ediyorum"

Bukalemunu bulan işletme sahibi Kerim Kaya, "Tamamen tesadüf bir şekilde depoları dolaşırken, duvarın dibinde bir şey gördüm. Kımıldamaya çalışıyordu, bukalemun olduğunu anladım ve daha sonra bir kutu içerisinde ona doğal bir ortam oluşturmaya çalıştım. Bu sabah da geldiğimde yumurtladığını gördüm. İnsan ister istemez duygulanıyor. Hemen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ulaştık. Görüşmenin ardından veteriner hekim ile Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu ve ekibi geldi. İlgilendiler sağ olsunlar, çok büyük hassasiyet gösterdiler, teşekkür ediyorum kendilerine. İnanın bir yavrumu vermiş gibiyim şu an, o kadar alıştım ona. Bundan sonra emin ellere emanet ediyorum" dedi.

"Vatandaşımıza hassasiyetinden ötürü teşekkür ediyoruz"

Bukalemunu teslim alan Zabıta Müdürü Sivaslıoğlu da "Vatandaşımıza hayvan sevgisi ve hassasiyetinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Şundan emin olun ki, hayvan sevgisi olmayanda merhamet olmaz. Biz bu ilke ile çalışıyoruz. İlçemiz genelinde düzenli olarak sokak hayvanlarına mama dağıtımı, sokak hayvanlarının yazın sıcağından, kışın soğuğundan korunması için barınma ortamlarının onarılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşımız bizimle iletişime geçince hemen durumu başkanıma arz ettim ve başkanımızın talimatı üzerine geldik. Veterinerimizin kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceğiz" diye konuştu.

Veteriner hekimin muayene ederek sağlıklı olduğunu tespit etmesinin ardından bukalemun, Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Mersin'de esnafın bulduğu bukalemun, yumurtalarıyla birlikte korumaya alındı
Mersin'de esnafın bulduğu bukalemun, yumurtalarıyla birlikte korumaya alındı
Mersin'de esnafın bulduğu bukalemun, yumurtalarıyla birlikte korumaya alındı
Mersin'de esnafın bulduğu bukalemun, yumurtalarıyla birlikte korumaya alındı
Mersin'de esnafın bulduğu bukalemun, yumurtalarıyla birlikte korumaya alındı
Mersin'de esnafın bulduğu bukalemun, yumurtalarıyla birlikte korumaya alındı
Mersin'de esnafın bulduğu bukalemun, yumurtalarıyla birlikte korumaya alındı
Mersin'de esnafın bulduğu bukalemun, yumurtalarıyla birlikte korumaya alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Bukalemun, Veteriner, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de esnafın bulduğu bukalemun, yumurtalarıyla birlikte korumaya alındı - Son Dakika

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