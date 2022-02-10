Üye Girişi
Esnafın iş yerini ısıtmak için bulduğu ilginç çözüm...10 liralık benzinle iş yerini 10 saat ısıtacak - Son Dakika

Esnafın iş yerini ısıtmak için bulduğu ilginç çözüm...10 liralık benzinle iş yerini 10 saat ısıtacak

10.02.2022 11:47

Esnafın iş yerini ısıtmak için bulduğu ilginç çözüm...10 liralık benzinle iş yerini 10 saat ısıtacak Kullandığı sistemin 10 liralık benzinle 10 saat boyunca aralıksız yandığını belirten esnaf, buluşunu, çemenli yumurta yaparak test etti Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir esnaf, iş...

Esnafın iş yerini ısıtmak için bulduğu ilginç çözüm...10 liralık benzinle iş yerini 10 saat ısıtacak

Kullandığı sistemin 10 liralık benzinle 10 saat boyunca aralıksız yandığını belirten esnaf, buluşunu, çemenli yumurta yaparak test etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir esnaf, iş yerini benzin ve sudan ürettiği gazla ısıtacak. Kullandığı sistemin 10 liralık benzinle 10 saat boyunca aralıksız yandığını belirten esnaf, buluşunu, çemenli yumurta yaparak test etti.

Elbistan'da sanayi sitesinde PVC alüminyum doğrama işi yapan 45 yaşındaki Selçuk Koyuncu, elektrik ve kömüre gelen zamlar nedeniyle işyerini ısıtmakta zorlanınca, ilk başta tehlikeli ve pahalı gibi görülse de farklı bir yönteme başvurdu. Koyuncu, benzin ve su kullanarak gaz üretmeye dayanan sistem için 2 adet kavanoz aldı. Kavanozun birine benzin diğerine de su dolduran Koyuncu, iki kavanoz arasında da hortumla bağlantıyı sağladı. Benzinin olduğu kavanoza, kompresörle hava veren Koyuncu, çıkan gazı da su dolu kavanoza aktardı. Su ile birleşen gazın çıkışına da tip başlığı takan Koyuncu, sistemi yaklaşık 15 liraya mal etmiş oldu.

Sistemi test etmek için de 10 liralık benzin alan Koyuncu, yaptığı ilk denemede başarılı oldu. Sisteme kompresörle hava verildiğinde 10 saat aralıksız yandığını vurgulayan Selçuk Koyuncu, bundan sonraki aşamada, ısınmada kullanmak için soba tasarlayacağını söyledi.

Koyuncu, sistemin çalışma prensibini, "Benzine hava veriyoruz. Bu da benzini kaynatıyor. Böylece kavanozun içinde gaz oluşuyor. Bu gaz da hortumla içinde su olan kavanoza geliyor. Suyun içinde kaynamasıyla birlikte gazı tekrar hortum aracılığı ile dışarıya veriyor. Sistemimizin çıkış noktasında ise tüp başlığı bulunuyor. Benzine verdiğimiz havanın miktarı ile de gazın oranını arttırıp ya da azaltmak da elimizde" şeklinde konuştu.

'Hayat pahalılığı bizi nelere yöneltiyor' diyen 30 yıllık PVC ustası Selçuk Koyuncu, "Önce pelet sobası denedik başarılı olamadık. Şimdi de benzinden yola çıkarak gazını süzüp ateşe dönüştürdük. Bunu, yazıhanemizde ve iş yerimizde ısıtmak için kullanmayı düşünüyoruz. Az önce de sistemin çalıştığını yumurta pişirerek gördük. 10 liralık benzin aldık. 10 saat yanıyor. Tasarruflu bir sistem. Herhangi bir tehlikesi yok. Sönse dahi dışarıya gaz vermez. Sadece biraz is oluşuyor. Onu da baca ile dışarı atacağız" ifadelerini kullandı.

Koyuncu, sistemden elde ettiği ısıyla pişirdiği yumurtayı da diğer esnaf arkadaşlarıyla birlikte afiyetle yedi.

Esnafın iş yerini ısıtmak için bulduğu ilginç çözüm...10 liralık benzinle iş yerini 10 saat ısıtacak
Esnafın iş yerini ısıtmak için bulduğu ilginç çözüm...10 liralık benzinle iş yerini 10 saat ısıtacak
Esnafın iş yerini ısıtmak için bulduğu ilginç çözüm...10 liralık benzinle iş yerini 10 saat ısıtacak

YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Elbistan, Benzin, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esnafın iş yerini ısıtmak için bulduğu ilginç çözüm...10 liralık benzinle iş yerini 10 saat ısıtacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:45 Sanata katkı yapmak isterken, 1.3 milyon dolarlık masraf çıkardı: Güvenlik görevlisi milyon dolarlık resme göz çizdi
11:44 AK Partili Hamza Dağ'dan artan hayat pahalılığı için yorum: İnşallah nisan-mayıs ayları...
11:31 Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi
11:29 Kuruluş Osman'da dün neler oldu? Geyhatu, Osman Bey'i öldürmek için nasıl planlar yaptı?
11:24 Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylık tartışmalarına noktayı koydu
11:21 Eskisi bitmeden, yeni pandemi için kitap yazmaya başladı! Bill Gates'ten yeni pandemiyi önlemek için öneriler
11:15 Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler iddiası: Gözaltındakilerden biri Mustafa Söylemez!
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor
11:13 Elektrik faturaları için vatandaşı rahatlatacak destek paketi yolda!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 11:57:50. #1.12#
SON DAKİKA: Esnafın iş yerini ısıtmak için bulduğu ilginç çözüm...10 liralık benzinle iş yerini 10 saat ısıtacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement